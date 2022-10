Tom Hanks dice que solo ha hecho “cuatro películas buenas”, ¿cuáles son?

Tom Hanks está terminando de rematar su primera novela The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece. Foto: Cortesía

Tom Hanks es uno de los actores más laureados de Hollywood en los últimos 30 años. Ganador de dos Premios Oscar, por Philadelphia y por Forrest Gump, el intérprete ha participado en hasta 60 películas. Sin embargo, en su opinión tan solo cuatro de ellas son realmente buenas películas, creencia que ha desvelado recientemente para sorpresa de todo el mundo.

El actor está terminando de rematar su primera novela The Making of Another Major Motion Picture Masterpiece. En ella hablará sobre la producción cinematográfica y las complicaciones de la industria. Para promocionar el libro, Tom Hanks concedió una entrevista a People, que recoge su opinión acerca de la extensa filmografía que le precede.

“Nadie sabe cómo se hace una película, aunque todo el mundo crea que sí. Yo he hecho un montón de películas --y cuatro de ellas son bastante buenas, creo-- y aún me fascina cómo toman forma”, señala Hanks. Pero, pese a la inesperada actitud con respecto a su obra, el actor no desvela cuáles son esas 4 películas.

Según publica The Guardian, el actor mantiene esta línea de pensamiento desde hace tiempo. Hace un año, Hanks participó en el podcast de Bill Simmons, señalando cuáles eran para él las tres mejores películas en las que había estado. El reconocimiento fue para Ellas dan el golpe, Náufrago y El atlas de las nubes. Hay que indicar que, en aquella ocasión, más que las mejores películas en términos de calidad cinematográfica, Hanks se refería a ellas como las mejores experiencias que ha tenido haciendo películas.

No queda claro entonces si esas 3 coinciden con las 4 que menciona ahora o si se refiere a obras distintas. En la carrera del actor destacan, además de las ya mencionadas, decenas de películas como Big, Toy Story, Apolo 13, Forrest Gump, Salvar al soldado Ryan, La milla verde, Camino a la perdición, Atrápame si puedes, La terminal, El código DaVinci, Elvis... Con una lista tan extensa, no cabe duda de que Hanks podría referirse a cualquiera de ellas dentro de esas cintas “bastante buenas”.