Tomer Sisley y el reto de un personaje multidimensional

El actor y comediante Tomer Sisley en la interpretación del personaje central de la serie “Balthazar”. / Cortesía: AXN

Raphaël Balthazar, el personaje central de la serie francesa sobre criminalística Balthazar se parece en muchos aspectos al actor que lo interpreta, Tomer Sisley. Sin embargo, uno de los desencuentros entre ambos es que el de la ficción tiene la habilidad de hablar con las personas muertas, mientras que el comediante no cree en la existencia de esa comunicación.

A pesar de eso, Sisley asumió con felicidad el hecho de interpretar a este personaje, que él describe como “multidimensional”. Conversamos con el actor sobre su participación en la serie que acaba de estrenar AXN en América Latina.

Acorn TV Exclusive | Balthazar Season 1 | Official Trailer

¿Cómo podría definir a Raphaël Balthazar y qué se puede esperar de él en la serie de AXN?

Él es un doctor especializado en medicina forense, ¿sabes lo qué es? Un doctor que a partir de la ciencia reivindica a los muertos contando su verdad. Raphaël es conocido como el más exitoso y mejor forense de su generación, y es la cabeza más joven de forenses en Francia. Tiene dos cosas más: lleva un niño interno, que hace que actúe de forma infantil, y la segunda, el amor de su vida murió hace un tiempo, asesinada, y no han encontrado al culpable. Él imagina conversaciones con ella y siente como si ella estuviera presente.

¿Qué tienen Balthazar y Tomer Sisley en común?

¡Dios mío! Muchas cosas. Cuando me preguntaron si quería actuar ese personaje, ya era conocido por hacer todas mis rutinas como humorista en Francia. Así que la idea era que el personaje en verdad encajara conmigo, por eso me dieron la posibilidad de reescribir algunas cosas para explorar lo que le podía aportar, por ejemplo la comedia.

Balthazar parece tener la habilidad de comunicarse con muertos, ¿cómo fue su entrenamiento con los forenses, por ejemplo?

Parece que él habla con los muertos, pero la historia va más allá, pues no son espíritus, sino la proyección de una conversación que Balthazar tiene con su propia conciencia. Las personas muertas con las que Balthazar habla nunca podrán decirle: “Oye, esta es la manera en que morí, este chico me disparó...”, eso no pasa porque él no está hablado con ellos, él está hablando consigo mismo e imagina que es con la persona muerta.

¿Tomer Sisley cree en la posibilidad de hablar con personas muertas?

No, no creo en la posibilidad de hablar con la muerte. Cuando conoces a psíquicos, una de las primeras cosas que aprendes es que nada se crea y nada se pierde, todo cambia, no sé si es porque lo aprendí con psíquicos, pero sí nos podemos sentir conectados a otros humanos, animales o plantas, así que si la persona no está respirando más, no estoy seguro de si cambia mucho la situación.

¿Qué es lo que más le gusta de su personaje de Raphaël Balthazar?

La cosa que más me gusta es definitivamente el hecho de que no es solo un personaje, es una persona multidimensional. Por un lado, Balthazar es uno cuando está en su oficina con su equipo, otro con los dos chicos a los que él les enseña, en donde él es el profesor, y otro cuando está solo en casa y nadie lo ve, él es completamente opuesto. Cuando está con la gente, es ese chico que juega todo el tiempo. Son tres personajes diferentes, eso es lo que disfruto de él, puedo divertirme con muchas cosas, puedes ir en distintas direcciones, esa es la parte maravillosa, no es siempre la misma cosa.

¿Siente que su personaje pueda impactar en el público de América Latina?

¡Wow! No lo sé, ¿sabes qué? Conozco muchas culturas, pero no estoy muy familiarizado con la cultura latinoamericana. Me preguntaron por las culturas israelí, alemana, belga, británica, francesa y la americana, pero la verdad es que apenas hablo español, así que, chicos, no lo sé, espero que ustedes me lo digan en algunas semanas.

Ha hablado de su aporte al personaje desde su niño interno, ¿cuál es la idea ahí?

La idea es pasarla bien solo teniendo una conversación, ¿sabes? No necesariamente tienes que hablar con alguien y compartir información, tú también puedes disfrutar esa conversación, o pasarla bien con alguien con quien te sientes bien simplemente. Ese ha sido mi aporte aquí.