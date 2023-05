Toni Collette, “La heredera de la mafia”

“Al principio de la historia Kristin es una mujer ignorada, lo hace todo por los demás y piensa en sí misma en último lugar”, cuenta Toni Collette.c Foto: cdpa

¿Por qué aceptó usted el papel en “La heredera de la mafia”?

Me sorprendió la originalidad del guion. Me hizo reír, era muy preciso y tenía una sutil carga feminista que no era para nada dogmática, sino más bien perfectamente equilibrada, pero con un tono inusual y emocionante. Me sentí, y me siento, halagada y agradecida de que Amanda [la productora] me invitara a hacer parte de este proyecto.

¿Desde siempre supo que iba a interpretar a Kristin?