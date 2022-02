Tráiler de “Jurassic World: Dominion” con Laura Dern, Jeff Goldblum y Sam Neil

La nueva entrega de la franquicia que ha recaudado más de 5.000 millones de dólares en taquilla llegará a los cines el 10 de junio. Foto: Cortesía

Chris Pratt y Bryce Dallas Howard, las estrellas de Jurassic World, se encuentran al fin con Laura Dern, Jeff Goldblum y Sam Neil, los protagonistas de la película original de Jurassic Park, en el primer tráiler de Jurassic World Dominion, la tercera entrega de la trilogía que Colin Trevorrow comenzó en 2015 y que llegará a los cines el próximo 10 de junio.

Un adelanto, de casi tres minutos de duración, que muestra las líneas maestras de la trama del filme que retoma la historias cuatro años después de la destrucción de Isla Nublar y de que los dinosaurios volvieran, libres y descontrolados, a recorrer la Tierra.

JURASSIC WORLD: DOMINION – Tráiler Oficial (Universal Pictures) HD

Ahora, las criaturas han tomado el planeta dejando claro que, tal y como ya avisó el doctor John Parker Hammond, la vida siempre se abre camino. “Los humanos y los dinosaurios no pueden coexistir. Hemos generado un desastre ecológico”, alerta la doctora Ellie Sattler (Dern) antes de reencontrarse con el también doctor Alan Grant (Neil).

“Vamos de cabeza hacia la extinción de nuestra especie. No solo no dominamos la naturaleza, sino que dependemos de ella”, explica también el tráiler el matemático y, cómo no, también doctor Ian Malcolm (Goldblum). Los tres cruzarán sus caminos con el domador Owen Grady (Pratt) y Claire Dearing (Howard) en un esperado encuentro que cuenta con invitado nada inesperado: el imponente T-Rex. “¿Por qué siempre son más grandes?”, se pegunta el cairsmático Malcolm.

“Dirigida por Colin Trevorrow, el guionista de la saga de Jurassic World, esta nueva entrega transcurre cuatro años después de la destrucción de Isla Nublar. Ahora, los dinosaurios conviven -y cazan- con los seres humanos en todo el mundo. Este frágil equilibrio cambiará el futuro y decidirá, de una vez por todas, si los seres humanos seguirán en la cúspide de los depredadores en un planeta que comparten con los animales más temibles de la creación”, reza la sinopsis oficial del filme.

El reparto de la película también cuenta con el regreso de BD Wong como el Dr. Henry Wu, Justice Smith como Franklin Webb, Daniella Pineda como la Dra. Zia Rodriguez y Omar Sy como Barry Sembenè.

Además, en Jurassic World: Dominion también habrá caras nuevas como DeWanda Wise (Nora Darling), Mamoudou Athie, nominado a los premios Emmy (Archivo 81), Dichen Lachman (Agentes de S.H.I.E.L.D.), Scott Haze (Minari, historia de mi familia) y Campbell Scott (The Amazing Spider-Man 2: El poder de Electro).

La nueva entrega de la franquicia que ha recaudado más de 5.000 millones de dólares en taquilla llegará a los cines el 10 de junio.