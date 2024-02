Tres periodistas fueron amenazados de muerte tras publicar información de Westcol

Luis Villa, conocido en redes sociales como Westcol, es uno de los stremaers más famosos en Colombia. Foto: Archivo Particular

La Fundación para la Fundación para la Libertad de Prensa, FLIP, reportó que tres periodistas han sido objeto de amenazas de muerte y acoso en línea por parte del influencer Luis Villa, conocido como “Westcol”, y sus seguidores. El influencer tiene 1.4 millones de seguidores en su cuenta de Twitch.

Según publicó la FLIP en X, la periodista Eliana Peñaloza de Publimetro fue atacada tras expresar su preocupación sobre una foto publicada por WestCol que mostraba un gallinazo amarrado en el cuello. Desde entonces, ha recibido más de 400 mensajes insultantes y amenazas de muerte.

Gracias, @FLIP_org . Nuestro derecho a ejercer no se somete a escrutinio con violencia, que tantas vidas de colegas ha cobrado en este país. @WestCOL_ genrera una cultura de violencia perpetuada a nivel simbólico en uno de los países mas peligrosos para ser periodista. https://t.co/EHMh9r5SDm — Lux Lancheros 🦜 (@LuxAndLan) February 10, 2024

El segundo caso que documenta la FLIP, corresponde a Luz Lancheros, también de Publimetro, quien sufrió amenazas similares después de mostrar su apoyo en las redes sociales y criticar la actitud de Westcol. Lancheros Ha recibido más de 50 mensajes insultantes, algunos con fotomontajes macabros.

El tercer caso es el de Juan Manuel Capera, periodista del portal Última Hora Colombia, quien fue amenazado en una transmisión en vivo del propio Westcol luego de que se enterara que en el portal se publicó una nota que lo llamaba “maltratado de animales” por publicar en sus redes sociales la imagen de un gallinazo amarrado por el cuello con una cuerda. Según Villa, él subió la imagen que circula desde hace un tiempo en internet, pero no fue él quien le puso la soga al animal.

Westcol llamó a Capera y le puso altavoz a la conversación. “¿Usted fue el que hizo el titular de ‘Westcol, maltratador de animales?’... ¡No, no, no, no! Mucho cuidado con lo que está haciendo, mi hermano. Mucho cuidado, hábleme claro, ¿usted por qué hizo eso?”.

¿Usted me vio matando un gallinazo?... ¿Por qué lo copió?... No, papi, nadie estaba hablando de eso, ustedes hablaron de eso y me acusaron, en este momento, de maltratador de animales, explícitamente. ¿Usted entiende lo grave que es eso?! Vea, le voy a dar tiempo para que borre ese titular, pa’ que lo elimine. Conmigo las cosas no son así, mi hermano. ¿Usted sí sabe de dónde vengo yo, pa?... Va a saberlo si no elimina ese titular”. Tras colgar la llamada, el influencer dijo: “Así se arreglan los problemas con los periódicos del país”.

“La intimidación fue tan grave que el periodista tuvo que cerrar todas sus redes sociales y cambiar de número de teléfono”, dijo la FLIP.

En el comunicado la entidad recordó que “la violencia en línea contra periodistas no solo afecta su integridad física y emocional, sino que también pone en peligro la libertad de expresión y de prensa. Es esencial que las autoridades investiguen y sancionen estos actos de ciberacoso”

Además, pidió a la Fiscalía tomar medidas urgentes para proteger a los periodistas y garantizar un entorno seguro para el ejercicio del periodismo. “La violencia en línea no puede ser tolerada”, se lee en el comunicado.