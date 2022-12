“Truth be told”, Apple TV+ revela imagen oficial de su tercera temporada

Octavia Spencer estará en busca de varias niñas negras que han desaparecido en la tercera temporada de "Truth be told". Foto: Courtesy of Apple - Michael Becker

Apple TV+ presentó hoy un primer vistazo a la tercera temporada de su drama ganador del Premio NAACP Image “Truth Be Told,” protagonizada por la ganadora del Premio de la Academia, Octavia Spencer, y la nueva incorporación, la galardonada actriz Gabrielle Union.

De la escritora, showrunner y productora ejecutiva, Nichelle Tramble Spellman, en la tercera temporada de 10 episodios, Spencer repite su papel como reportera de investigación convertida en podcaster de crímenes reales, ‘Poppy Scoville,’ para asumir un nuevo caso.

La tercera temporada de “Truth be told” hará su debut mundial con el primer episodio el viernes 20 de enero de 2023, seguido de un nuevo episodio semanal todos los viernes hasta el 24 de marzo de 2023 en Apple TV+.

Basada en la novela “While You Were Sleeping” de Kathleen Barber, “Truth be told” ofrece una visión única de la obsesión de Estados Unidos con los pódcast sobre crímenes reales y desafía a sus espectadores a considerar las consecuencias cuando la búsqueda de la justicia se sitúa en un escenario público.

En la tercera temporada, Poppy (Spencer), frustrada por la falta de atención de los medios hacía varias niñas negras jóvenes desaparecidas, se une a una directora poco ortodoxa (Union) para mantener los nombres de las víctimas a la vista del público mientras persigue pistas que la llevan a sospechar que una red de tráfico sexual puede haberlas atrapado.

Además de Union, los miembros del reparto que regresan incluyen a los habituales de la serie Mekhi Phifer, David Lyons, Ron Cephas Jones, Merle Dandridge, Tracie Thoms, Haneefah Wood, Mychala Faith Lee y Tami Roman.