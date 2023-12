Una ruta por los lugares de Nueva York donde se grabó ‘You’ve got mail’

Fotografía donde se ven fotogramas de la película 'You've got mail', el 19 de diciembre de 2023, en la ventana de la cafetería Lalo donde los personajes principales del film romántico planean su primera cita y ubicado en el Upper West Side de Manhattan en Nueva York (EE.UU.) Foto: EFE - Alicia Sánchez

La agencia neoyorquina On Location Tours, ofrece un recorrido por las calles que vio florecer el amor entre Kathleen Kelly y Joe Fox, interpretados por Meg Ryan y Tom Hanks, en ‘You’ve got mail’; quienes conversan por correo electrónico de literatura y de su compartida pasión por Nueva York, que no es más que el reflejo del amor que Ephron profesaba hacia la ciudad que la vio nacer y convertirse en una aclamada directora, guionista y escritora, que llegó a estar nominada en varias ocasiones al Óscar por sus guiones.

(Le recomendamos: En cifras: creciente producción Colombiana vs. Poca asistencia a salas)

La regla principal de las conversaciones entre los protagonistas es no desvelar datos personales, y por ello no saben que, en la realidad, sus negocios son rivales: mientras Kathleen es dueña de 'La tienda de la esquina', -una pequeña librería de cuentos infantiles en el Upper West Side-, Joe es hijo del propietario de una de las mayores franquicias de libros del momento, Fox Books, que pretende abrir una sucursal cerca del negocio de la neoyorquina.

En un momento de la película, Joe acude a la librería de Kathleen, donde se encuentran por primera vez, y aunque su primera impresión es positiva, cuando días más tarde la librera descubre que Joe forma parte de la empresa Fox Books ambos entablan una profunda enemistad.

La ‘pequeña’ comunidad del Upper West Side

En este largometraje, Nora Ephron quiso mostrar la tranquila comunidad existente en el Upper West Side, donde, lejos del estresante bullicio neoyorquino, uno puede encontrar tranquilidad y relajarse en medio del silencio.

La cafetería donde los personajes principales planean su primera cita es Café Lalo, un local muy popular en el número 201 de la calle 83 que ahora mismo permanece cerrado por reformas, como se puede leer en un cartel colocado en su puerta principal.

Cuando Kathleen se ve obligada a cerrar su librería, se lamenta diciendo que, pronto, el lugar sería "algo deprimente, quizá una tintorería": hoy día, efectivamente, es una tintorería, que puede visitarse en el número 106 de la calle 69.

Tras el cierre de la librería de Kathleen, Joe intenta entablar una amistad con la librera: en una de sus 'citas', ambos pasean por Verdi Square y comen en el restaurante Gray's Papaya, famoso por sus perritos calientes baratos, que en aquel momento costaban, cada uno, tan solo 50 centavos; ahora cuestan casi 3 dólares.

El lujoso apartamento de Kathleen -en cuya entrada Joe le confiesa su deseo de pasar el resto de su vida alquilando películas con ella- se ubica justo al lado de Central Park, en la calle 89, y se mantiene prácticamente igual al edificio que se muestra en la película, según se aprecia en el recorrido.

(Le puede interesar: “Auxilio”, la película argentina de horror que llega a las salas de cine del país)

En la ruta de On Location Tours también pueden verse otros lugares que sirvieron de fondo de algunos momentos icónicos de la cinta, como el supermercado en el que Kathleen evita encontrarse con Joe o el Starbucks, donde ambos toman café cada mañana.