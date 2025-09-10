Universo de ‘El Conjuro’ se expande: revelan nuevo proyecto en desarrollo

Luego de la entrega de 'Últimos Ritos', productores de 'El Conjuro' comunicaron el importante cambio que tendrá la franquicia. Foto: Warner Bros - Warner Bros

El Conjuro, la exitosa franquicia de terror que acaba de estrenar su cuarta parte, se prepara para expandirse hacia un nuevo formato. Esta vez, la historia no llegará en forma de película, sino en capítulos que buscarán mantener viva la tensión y el misterio que han caracterizado a la saga desde su primera entrega en 2013.

Aunque los detalles de la trama se mantienen en reserva, lo confirmado hasta el momento ha despertado gran expectativa entre los seguidores del género. Con la producción respaldada por figuras clave detrás de las cintas originales, la serie promete continuar explorando el universo que gira en torno a lo paranormal, ahora desde una pantalla más cercana al espectador.

¿Qué se sabe de ‘El Conjuro’ (la serie)?

El proyecto se está desarrollando para la plataforma HBO Max y tendrá como showrunner a Nancy Won, reconocida por su trabajo en producciones como Jessica Jones, Supernatural y Little Fires Everywhere. Además de liderar la dirección creativa, también se desempeñará como guionista y productora ejecutiva.

En el equipo de escritores se suman Peter Cameron y Cameron Squires, lo que refuerza la apuesta de la productora Atomic Monster, fundada por James Wan, y de The Safran Company, a cargo de Peter Safran. Ambos han sido responsables de llevar a la gran pantalla los mayores éxitos de la franquicia y ahora trasladan esa experiencia al formato seriado en colaboración con Warner Bros Television.

Si bien la trama permanece bajo estricto secreto, lo que se ha adelantado es que la serie dará continuidad a la historia establecida en las películas, lo que la conecta directamente con el universo principal de El Conjuro. Esto significa que, más que un proyecto independiente, se plantea como la siguiente fase de una saga que recientemente cerró un ciclo con El Conjuro: últimos ritos, filme presentado como el final de la llamada ‘Fase Uno’.

Por ahora, no existe una fecha confirmada de estreno, aunque algunos portales especializados apuntan a que podría llegar en 2026. Hasta entonces, el misterio se mantiene: la franquicia de terror más influyente de los últimos años prepara su salto a la pantalla chica, y los fanáticos aguardan por descubrir qué nuevas historias se esconden detrás de El Conjuro.