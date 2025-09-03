‘El Conjuro 4′: fecha de estreno, actores, duración, orden para ver la saga y más

El universo de El Conjuro llega a su cierre con El Conjuro 4: Últimos Ritos (The Conjuring: Last Rites), la nueva y última entrega de la exitosa franquicia de terror inspirada en los expedientes paranormales de los Warren. Esta película, que ya ha despertado expectación a nivel mundial, está basada en uno de los casos más estremecedores en los expedientes de los Warren: la aterradora experiencia de la familia Smurl en Pensilvania.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

Fecha de estreno y reparto de ‘El Conjuro 4′

La película se estrenará el 5 de septiembre en Estados Unidos y América Latina, aunque en algunos países como México se prevé un debut un día antes, el 3 de septiembre. La dirección corre por cuenta de Michael Chaves, responsable también de La Llorona y El Conjuro 3: El diablo me obligó a hacerlo. El guion estuvo a cargo de Ian Goldberg, Richard Naing y David Leslie Johnson-McGoldrick, con la producción de James Wan y Peter Safran.

En esta cuarta parte regresan los rostros más icónicos de la saga: Vera Farmiga como Lorraine Warren y Patrick Wilson como Ed Warren. A ellos se suman Mia Tomlinson en el papel de Judy Warren, la hija del matrimonio, y Ben Hardy, quien interpreta a Tony Spera, su pareja.

En cuanto a la duración, la producción confirmó que El Conjuro 4: Últimos Ritos se extenderá por 2 horas y 15 minutos, lo que la convierte en una de las entregas más largas de la franquicia.

La historia en la que se basa ‘El Conjuro 4′

Al igual que en las entregas anteriores, la historia está inspirada en un caso documentado por los Warren. Esta vez, la trama retoma el caso de la familia Smurl, ocurrido en 1986 en Pensilvania. Según los reportes de la época, la familia afirmó haber vivido experiencias aterradoras: apariciones, ruidos violentos, olores fétidos, ataques físicos e incluso episodios de agresión sexual atribuida a presencias demoníacas.

El caso de los Smurl estuvo rodeado de controversia desde el inicio. Aunque hubo quienes respaldaron los testimonios de la familia, no faltaron las voces que los acusaban de exagerar o incluso de inventar los sucesos. La amplia exposición en medios y las constantes entrevistas alimentaron la discusión pública sobre si realmente se trataba de un episodio paranormal.

Orden para ver la saga de ‘El Conjuro’

Para quienes quieran ponerse al día antes del estreno de Últimos Ritos, este es el orden recomendado para entender mejor la historia del universo:

La monja (2018) La monja II (2023) Annabelle 2: La creación (2017) Annabelle (2014) El Conjuro (2013) Annabelle 3: Vuelve a casa (2019) La maldición de La Llorona (2019) El Conjuro 2 (2016) El Conjuro 3: El diablo me obligó a hacerlo (2021) El Conjuro 4: Últimos Ritos (2025)

Cabe mencionar que Últimos Ritos fue anunciado como el capítulo final en la historia de Ed y Lorraine Warren dentro de la saga principal. James Wan, creador del universo, adelantó que la cinta será “el más emotivo y aterrador desenlace”, pues no solo abordará fenómenos paranormales, sino también la relación y el legado de los Warren.

Con esta entrega, se cierra un ciclo que comenzó en 2013 y que convirtió a El Conjuro en una de las franquicias de terror más exitosas de la última década.