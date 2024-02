Victor Garber: “‘Family Law’ es una serie muy honesta”

FLS3 302 06 20-128.ARW Foto: Darko Sikman - Darko Sikman

Universal TV anunció en enero el estreno en Latinoamérica de la tercera temporada de Family Law, la exitosa serie que regresó para seguir abordando los conflictos que convergen en la desapacible relación familiar y profesional que une a los miembros del estudio de abogados Svensson & Svensson, ideal para los fanáticos de los dramas legales.

La serie protagonizada por Jewel Staite, en el rol de Abigail “Abby” Bianchi, vuelve para desmarañar lo que quedó inconcluso en la temporada anterior. La abogada que afronta un fuerte golpe en su carrera profesional luego de un penoso incidente en un tribunal público seguirá sumergida en la compleja dinámica familiar que supone trabajar en el bufete de abogados de su padre, mientras contiene todos los problemas de carácter personal que la aquejan.

En esta tercera entrega, Abby conseguirá la libertad condicional que tanto la oprimía, firmará su divorcio y logrará posicionarse en lo más alto del estudio que maneja en sociedad con su padre Harry Svensson (Victor Garber); pero el arduo trabajo que supone dejar atrás su pasado no será tarea fácil.

Mientras Abby recoge los pedazos de lo que dejó su relación con Frank (Luke Camilleri), tomará la decisión de ir a vivir con su madre Joanne, lo cual la llevará a revolver todos los traumas infantiles que tuvo que afrontar a causa de su progenitor y actual socio. Mientras sortea esos obstáculos, su hermano Daniel (Zach Smadu) no le dará tregua y agudizará la competencia para ver quién resulta ser el más exitoso de la empresa.

Family Law regresa para continuar navegando por los dramas familiares del clan Svensson, mientras intentan cumplir con su labor y objetivo de ayudar a otras familias a superar los problemas que los agobia.

El actor canadiense Victor Garber, quien ha sido parte de la serie desde el comienzo, habló sobre su éxito, la importancia del humor y la evolución de su personaje en esta tercera temporada

Cuéntenos sobre su participación en la tercera temporada de “Family Law”

Bueno es fácil para mi hablar de Harry Svensson, cuando leí este guión y su primer episodio hace unos años y me enamore de este personaje y con su familia, sentí que era divertido, emotivo y honesto; Harry es un hombre que siempre esta dando lo mejor de sí, y me encanta ese aspecto de él, él es arrogante pero también tiene una familia alrededor de él que lo mantiene en el camino correcto la gran parte del tiempo; es un personaje muy divertido de interpretar.

¿Qué cree que tiene Family Law, que lo ha hecho un show tan exitoso?

Yo creo que es exitoso porque todos venimos de una familia, o al menos casi todos, y creo que la dinámica entre los hijos y los papas son muy familiares para todos y creo que esta es una representación muy honesta de las situaciones por las que las familias pasan en la vida real; tienen una firma de abogados pero no son tan diferentes a ninguna familia que tiene una empresa; está el papá que piensa que siempre está bien, la mamá que dice que no, y viceversa y luego están los hijos y lo lindo de este show es que es muy honesto y viene del corazón, siento que le enseña a las personas como pueden llevarse mejor.

Esta es la tercera temporada, ¿cómo ha sido la evolución de la serie, del guión y de los personajes?

Yo creo que es muy honesta, no hay curas para ninguna familia, o tu sigues adelante, retrocedes o te quedas donde estás, y en esta familia lo ves todo, y siento que eso lo hace tan atrayente porque todos nos podemos relacionar con eso, siempre hay algo nuevo que sale, ya sea algo trágico o feliz o las dos cosas, son cosas que pasan en unan familia, y eso es lo que vas a ver en Family Law, cada episodio es diferente, hay una historia siempre diferente en una corte pero la historia trata sobre como la familia reacciona a todo esto y difiera a muchas cosas todas las semanas.

Hoy en día tenemos muchas opciones para ver series o películas pero, ¿por qué las personas quisieran ver “Family Law” y no otra serie? ¿Cuál es su valor?

Bueno, esa es la realidad, lo que es valioso es que tu sientes una conexión con lo que estás viendo, hay una razón por la cual Family Law sigue creciendo, y es porque las personas responden a su historia, se sienten identificadas y estoy segura que en tu país es lo mismo que para cualquier país; es una familia, y para las personas es agradable ver a las personas como el reflejo de la vida emocional de una familia, y para mi no hay nada mas interesante.

¿Qué es lo que más le gusta de Harry?

Lo que más me gusta es que es imperfecto, que él cree que está haciendo cosas buenas, pero se da cuenta que no lo está haciendo, y o aprende de lo que hizo o simplemente se queda ahí, es una persona terca, egocéntrica pero en el fondo creo que es humano y representar a ese personaje me dio muchas opciones, me encanta el humor del show y el personaje.

Hablemos del humor, porque hace parte de la esencia del show, ¿cuál es el ingrediente secreto?

Bueno para mí, pues empecé mi carrera en comedia, me encantan los chistes y el humor y ese fue el primer punto por el cual me encanto este personaje, porque lo vi como la oportunidad para ser divertido y serio, lo que es todo y esa es una de las fortalezas del show, todos tenemos la oportunidad de ser parte de esta dinámica en la que todos nos sentimos identificados y al final eso es entretenimiento; lo estás viendo porque quieres ser entretenido.

¿Cómo es su relación con el resto del elenco de la serie?

Bueno es un festín de amor, nos amamos a todos y compartimos mucho tiempo juntos los fines de semana que no trabajamos, el show es en Vancouver y yo vivo en Nueva York pero cuando estoy en Vancouver todos estamos juntos todo el tiempo y nos encanta estar juntos y nos hace muy feliz volver a estar juntos en marzo para la grabación de la cuarta temporada y no vemos la hora de volver a reunirnos.

Sabemos que ha sido parte de grandes roles en películas y en teatro, ¿cuál es la diferencia entre la actuación entre grabar en películas, en series y en teatro?

Voy a simplificar lo que me preguntas porque todo es muy diferente, pero como actor tu siempre estas buscando la verdad en una comedia, en un drama o incluso en un musical, todo tiene que venir de un lugar honesto, no hay otra diferencia más que esta.

¿Qué vamos a ver en Harry en esta temporada en particular?

Van a ver a Harry ser Harry, él es el mismo hombre con problemas diferentes, en la tercera temporada él va a intentar volver con su primera esposa y eso va a causar muchos problemas distintos, para todos, incluyendo a ellos, pero es divertido y problemático, especialmente para Abigail quien piensa que de verdad no es una buena idea, pero Harry piensa que es una buena idea y ese será su primer objetivo en el principio de esta temporada.