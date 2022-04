Viviana Gómez y sus imágenes de sensaciones

Viviana Gómez Echeverry es directora, guionista y directora de fotografía. Estrenó "Keyla", su ópera prima, en 2017. / Archivo particular

¿Cómo conoció a Camilo Jojoa, protagonista del documental “Entre fuego y agua”?

De un viaje que hice a la laguna de la Cocha. Soy directora de fotografía, estaba haciendo la fotografía para un documental y por cosas de la vida estaba entrevistando al taita Norberto. Cuando terminamos, él me presentó a su hijo mayor, Camilo, y me pareció muy raro porque sus padres son indígenas y él es negro. Pregunté y me dijeron que la familia indígena lo adoptó cuando tenía un mes de nacido; esta situación me impactó mucho porque justo yo estaba tratando de formar una familia, tener un hijo, biológicamente se me habían agotado las posibilidades y estaba evaluando la posibilidad de la adopción.

¿De dónde surgió la idea de contar la historia de Camilo en formato documental?

Cuando supe que Camilo tenía muchas ganas de saber quiénes son sus padres biológicos, sobre todo su madre, para saber cuáles son sus orígenes, sentí la necesidad de acompañarlo en esa búsqueda… teníamos preguntas alineadas, quise ayudarlo y sabía que en ese camino iba a resolver muchas dudas sobre si debía o no adoptar un hijo. Contacté a la productora Sonia Barrera Gutiérrez e hicimos la película en codirección con Anton Wenzel.

El documental explora el origen y la identidad desde muchas perspectivas. ¿Cómo pueden ser de interés nacional o global estos conceptos tan personales?

Siento que Entre fuego y agua es un documental que logra tocar muchos corazones, porque habla sobre las relaciones de la familia y toca, por supuesto, a los padres e hijos adoptivos y a las personas que están tratando de adoptar. Pero la película también plantea una pregunta que nos hacemos todos: ¿de dónde vengo? Muchos tenemos la curiosidad de buscar quiénes son nuestros antepasados, nuestros ancestros, y una persona que desconoce esto casi siempre se siente perdida y es lo que le pasaba a Camilo, el protagonista. A pesar del contexto amoroso en el que estaba, se sentía fuera de lugar. Esto es algo que con la migración sucede mucho.

¿Cómo es la Viviana Gómez de hoy?

Yo estaba llena de miedos porque no sabía si iba a ser madre o no, no sabía si podía adoptar o no, no sabía qué le diría a un hijo si más adelante me decía mamá o tú no eres mi mamá. Pero, durante el proceso de la película, la vida cambió y quedé embarazada naturalmente cuando ya los médicos me habían dicho que no era posible. Hacer esta película para mí ha sido un proceso de sanación a muchos niveles, así como lo fue para Camilo. Influyó mucho en este camino de ser madre y me siento muy agradecida por el aprendizaje espiritual que tuve por parte de la comunidad.

“Entre fuego y agua” ha participado en varios festivales internacionales de cine. ¿Cómo ha sido ese recorrido?

Nosotros terminamos el documental a finales de 2020 y no sabíamos qué hacer, porque las salas de cine estaban cerradas y los festivales empezaron a realizarse online. Sin embargo, ante esta situación tan difícil, decidimos lanzarla y que la propia película fuera buscando y encontrando su camino. Afortunadamente, así ha sido y hasta el momento se ha presentado en más de veinte festivales cinematográficos en todo el mundo, hemos ganado varios premios internacionales y en Colombia ganamos en el FIC Cali el galardón a Mejor largometraje nacional.

¿Cómo esperan que reaccione el público ahora, cuando llegan a salas de cine en Colombia?

Espero que el público colombiano se enamore de la película, porque muchas veces en las ciudades olvidamos que existen nuestros pueblos originarios, muchas veces peleamos porque se une la minga al paro nacional, pero es importante poder conocer la cosmovisión que tienen. Ahí hay enseñanzas muy grandes y es una opción para que sea más sostenible nuestra vida en la Tierra. Debo decir que en abril tiene programada su emisión en Señal Colombia y nos parece maravilloso, porque da la posibilidad de que nos vea un campesino, un indígena, alguien que vive en un pueblo alejado o quien vive en la ciudad, pero no frecuenta la cinemateca. Como cineastas, nos alegra llegar al mayor público posible.