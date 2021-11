Vuelve la segunda temporada de la serie Max original, “Beforeigners”

Llega el nuevo tráiler de la segunda temporada de “Beforeigners”, una serie original de HBO Max, que se convirtió en la primera original de Noruega. Este drama de ciencia ficción es escrito y creado por Eilif Skodvin y Anne Bjørnstad (Lilyhammer) y dirigido por Jens Lien está producido para HBO Max por Rubicon TV.

La serie comienza con Oslo sacudida por un brutal asesinato. Lars y Alfhildr se reúnen en una investigación con vínculos en varios países y siglos que plantea la pregunta: ¿podría Jack el Destripador haber viajado en el tiempo hasta el presente? Lars y Alfhildr, detectives de la policía, pronto se dan cuenta de que si quieren capturar al asesino, sólo pueden confiar el uno en el otro.

Beforeigners Season 2 | Official Trailer | HBO Max

En la segunda temporada, Krista Kosonen y Nicolai Cleve Broch retomarán sus papeles como los personajes principales Alfhildr y Lars. Tobias Santelmann (El último reino) regresará como Olav el Santo. A ellos se unirá un reparto internacional que incluye a Paul Kaye (Juego de Tronos), Ann Akin (I May Destroy You), Jade Anouka (His Dark Materials), Billy Postlethwaite (Chernobyl), Hedda Stiernstedt (The Restaurant) y Philip Rosch (The Alienist).

Terje Strømstad es el productor de la segunda temporada, Jens Lien es coproductor ejecutivo y los productores ejecutivos son Fridrik Mar, Eilif Skodvin y Anne Bjørnstad. Los productores ejecutivos de HBO Max son Christian Wikander, Steve Matthews y Antony Root.