“Were’re here” regresa el 11 de octubre a HBO Max

La serie nominada al Emmy “We´re Here” regresa con su segunda temporada de ocho episodios el lunes 11 de octubre. Los episodios se estrenarán por HBO Max y semanalmente por HBO.

Esta temporada, que se estrena en el Día Internacional para “Salir del Closet” (International Coming Out day) sigue a las famosas drag queens Bob the Drag Queen, Eureka O’Hara y Shangela, que continúan su viaje difundiendo el amor y la conexión en los pequeños pueblos de Estados Unidos a través del arte del drag. Mientras las reinas reclutan a residentes locales de Spartanburg (SC), Temecula (CA), Del Rio (TX), Selma (AL), Evansville (IN), Watertown (SD), Kona (HI) y Grand Junction (CO) para que participen en espectáculos de drags de una sola noche, inspiran a sus “hijas drags” para que expresen su verdadero yo ante sus familias, amigos y comunidades.

Descrito por Salon como “un espectáculo sobre el amor, el verdadero amor, a tu prójimo”, la primera temporada fue alabada como “Genuinamente conmovedora” por el New York Times, y “Perfecta” por Entertainment Weekly.

Los episodios de la segunda temporada son:

Episodio 1: “Spartanburg, South Carolina”

Un año después de que su primera visita se viera interrumpida a causa de la pandemia, Shangela, Bob y Eureka regresan a Spartanburg, SC, para ponerse al día con Noah, que se enfrenta a la expresión de género; la modelo lesbiana de tallas grandes Faith; y Olin, que quiere unir a su familia caminando en los zapatos de su hermano, literalmente.

Episodio 2: “Temecula, California”

En la ciudad de Temecula, en el sur de California, Bob, Eureka y Shangela trabajan con James, un hombre trans que a menudo es maltratado y que se enfrenta a la neurodiversidad; Jake, su madre Michelle, que influye en la fe, y su compañero Brad; y Andrei, un animador que vuelve a casa y que añora la aceptación de su madre.

Episodio 3: “Del Rio, Texas”

El mes del orgullo es la oportunidad perfecta para que Bob, Eureka y Shangela visiten la ciudad fronteriza de Del Río, Texas. Allí, las reinas celebran el impacto positivo del alcalde gay Bruno Lozano en la comunidad, la búsqueda de identidad de Joey y el viaje de Esael para salir del armario.

Episodio 4: “Selma, Alabama”

Bob, Eureka y Shangela llevan a los drags a Selma, AL, donde la comunidad queer permanece oculta a pesar de la importancia histórica de la ciudad para el movimiento de los derechos civiles. Allí, ayudan a Akeelah, que acaba de hacer la transición, a encontrar la confianza necesaria para vivir la vida más allá de las puertas cerradas, a liberar el profundo dolor de Joseph y a animar a Deborah a que se dé prioridad a sí misma para variar.

Episodio 5: “Evansville, Indiana”

Con la esperanza de abrir los corazones y las mentes en Evansville, IN, Bob, Eureka y Shangela ayudan al pastor metodista Craig a promover la igualdad LGBTQ entre sus congregantes, inspiran al refugiado tunecino Kaïs a celebrar todas las facetas de su identidad y facilitan la largamente esperada boda de los activistas de los derechos civiles Barbara e Yvon.

“We´re Here” está creada y producida por Stephen Warren y Johnnie Ingram; dirigida y producida por Peter LoGreco; producida por Eli Holzman & Aaron Saidman y Erin Gamble para The Intellectual Property Corporation (IPC) de Industrial Media; los productores de la serie Caldwell Tidicue (Bob the Drag Queen), David Huggard (Eureka O’Hara) y D.J. Pierce (Shangela).