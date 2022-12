“Willow”: expandiendo la magia de un ícono del cine de los 80

En la nueva historia, las fuerzas del mal descienden sobre el reino de Tir Asleen gobernado por la reina Sorsha. Foto: Cortesía

Creada por Lucasfilm, la nueva producción de acción y aventuras expande el universo imaginado por George Lucas en la década del 80, en el que el aspirante a mago Willow (Warwick Davis) emprendía un viaje para proteger la vida de la bebé Elora Danan y derrotar a la malvada reina Bavmorda (Jean Marsh) en su mundo de Andowyne.

En la nueva historia, las fuerzas del mal descienden sobre el reino de Tir Asleen gobernado por la reina Sorsha (interpretada nuevamente por Joanne Whalley). Allí, secuestran a uno de sus hijos, el príncipe Airk (Demspey Bryk) y la hermana del príncipe, la princesa Kit (Ruby Cruz), se embarca en una peligrosa misión para salvarlo junto a un insólito grupo de héroes.

UNA HISTORIA ICÓNICA

Cuando “Willow: en la tierra del encanto”, llegó a los cines de Estados Unidos en mayo de 1988, rápidamente se ganó el corazón de la audiencia. En los meses subsiguientes, su estreno en salas de todo el mundo no hizo más que expandir la fascinación por aquel héroe que derrotaba a una reina malvada y protegía a la bebé destinada a unir los reinos. Desde entonces, la película continúa sumando fans de todas las edades. “Con los años, se convirtió en un proyecto sobre el cual la gente siempre quiere hablar conmigo. La gente se crio con ese mundo y esos personajes, lo que es muy gratificante”, cuenta Ron Howard, director del film y productor ejecutivo de la nueva serie.

El cariño del público por la historia llevó a Howard y a Lucas a conversar en más de una oportunidad sobre el posible regreso a ese universo, con un enfoque serializado y de la mano de una nueva generación de espectadores. Con la llegada de Disney+, el deseo se convirtió en realidad.

Las primeras conversaciones sobre el proyecto tuvieron lugar en el set de la película de 2018 Han Solo: una historia de Star Wars, que contó con Howard como director y el actor Warwick Davis en el elenco. En las charlas también participó Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm, y Jonathan Kasdan, coguionista de aquel film y guionista, productor ejecutivo y showrunner de Willow.

“Allí mismo me propuse dedicarme, yo solo, a traer de vuelta a Willow Ufgood. Es uno de esos sueños que tienes y piensas, quizás voy a poder hacerlo realidad”, confiesa Kasdan, y agrega: “Cuando era niño, “Willow: en la tierra del encanto” me gustó muchísimo. Tenía ocho años, casi nueve, el momento ideal de un niño para ver una película como esa en la gran pantalla. Para mí fue alucinante, me dio un poco de miedo y me divirtió, todo lo que yo asociaba con la experiencia de ir al cine, y realmente me quedó y tuvo un efecto profundo en mi imaginación”.

EXPANDIENDO LA MAGIA

La nueva historia reverencia a la película original reintroduciendo su universo y marcando el regreso de algunos de sus queridos personajes, pero lo hace desde un enfoque contemporáneo. “A Jon Kasdan le encantaba la mezcla de humor, magia y aventura que había en la película original y supo cómo aplicar su forma muy particular de hacer las cosas de manera tal que encajara a la perfección con este mundo y estos personajes, de modo que fue una progresión creativa genial”, señala Howard.

Willow presenta un mundo mágico en el que florecen una raza de duendes -los brownies-, hechiceros, trolls y otras criaturas místicas. Allí, un improbable grupo de héroes se embarca en una peligrosa búsqueda hacia lugares más allá de su hogar, donde deberán enfrentarse a sus demonios interiores y unirse para salvar su mundo. Así, la serie trasciende los escenarios presentados en 1988 y transcurre en entornos tan variados como la selva y los castillos embrujados. “Willow está construida alrededor del ADN de la película original, pero con un estilo, un tono y una energía de criterio avanzado muy orgánicos y novedosos. No tiene nada de la vieja escuela”, concluye Howard.

EL REGRESO DE PERSONAJES QUERIDOS

Para el deleite de los fans de la película original, Willow marca el regreso de Warwick Davis en el papel del icónico mago que da título a la serie. Ahora, Willow es el Sumo Aldwyn del pueblo de los nelwyn. Davis interpretó por primera vez al personaje cuando tenía apenas 17 años, por lo que su regreso al proyecto le permitió abordarlo con una nueva perspectiva y una extensa trayectoria actoral acumulada a lo largo de estos 34 años.

La serie también reintroduce a Sorsha, ahora reina de Tir Asleen. Famosa por su belleza y compostura, pero también por su habilidad como guerrera y sus conocimientos sobre las complejidades de la guerra, Sorsha fue un personaje innovador en la década del 80, cuando no había tantas figuras femeninas poderosas en el cine. La actriz británica Joanne Whalley vuelve a interpretar a la heroína.

NUEVOS INTEGRANTES

Junto a Willow y Sorsha habitan el nuevo universo de Willow, una colección de personajes variados y carismáticos. Por un lado, la serie presenta a Dove, una ayudante de cocina tan hermosa e ingenua como tenaz e ingeniosa que trabaja en el castillo de Tir Asleen. La actriz británica Ellie Bamber, quien da vida a Dove, comenta sobre su personaje: “Dove tiene muchas cosas resueltas internamente, pero todavía tiene mucho que aprender y, un día, con la ayuda de todos los demás, se dará cuenta de cuál es la manera de salvar el mundo. Y me encanta el hecho de que es algo que tienen que hacer todos juntos, porque no pueden hacerlo sin los demás”.

Las audiencias también conocerán a Kit, una joven princesa vivaz y obstinada interpretada por la actriz Ruby Cruz, y a su hermano mellizo Airk, un príncipe apuesto y muy seguro de sí mismo interpretado por el actor Dempsey Bryk. Kit y Airk discuten con frecuencia, pero se quieren mucho y se protegen mutuamente.

Completan el elenco de personajes centrales Jade (Erin Kellyman), la mejor amiga de Kit que trabaja en los establos de Tir Asleen; Graydon (Tony Revolori), un joven inteligente y socialmente torpe que se ve desafiado por la misión al centro de la historia; y Boorman (Amar Chadha-Patel), un guerrero pillo con un pasado dudoso y un corazón de oro al que le encanta inventar relatos.

“El público se puede identificar con el elenco coral. A alguna gente le va a gustar Kit y esa especie de desfachatez que tiene, a otros les atraerá la sensibilidad de Graydon, o la extravagancia de Boorman. Y es genial cuando hay una gran variedad de personajes y personalidades que al mismo tiempo tienen una misión en común”, concluye el productor ejecutivo Roopesh Parekh.