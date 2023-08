“Yo me llamo” busca jurados y así podría convertirse en uno de ellos

Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno son los jurados oficiales de la actual temporada de "Yo me llamo". Foto: Caracol Televisi

Caracol Televisión informó que 80 colombianos podrán ser jurados de “Yo me llamo”. El programa concurso, que para esta temporada incluyó a Symphony, una inteligencia artificial que evalúa la afinación de los artistas, seleccionará un grupo de televidentes del programa para que junto a Amparo Grisales, César Escola y Pipe Bueno elegirán al doble perfecto de esta temporada.

"Ahora hay una nueva noticia y es que 80 colombianos podrán ser jurados en Yo Me Llamo, esta es tu oportunidad, no te la puedes perder. No importa el lugar del país en el que vivas, así puedes participar para ser uno de los elegidos. La mejor escuela de imitación podría contar con tu presencia después de que te inscribas, el plazo máximo para hacerlo es hasta el sábado 26 de agosto a las 11:59 p.m.", se lee en la página web del concurso.

¿Cómo ser jurado de Yo Me Llamo?

Ingresa a www.caracoltv.com/fanyomellamo

Una vez en la página, debes llenar el formulario con tus datos completos.

Sube una foto demostrando por qué eres el mayor fan de Yo Me Llamo en tu ciudad.

Envíalo

“No importa el lugar del país en el que vivas, cualquier colombiano puede inscribirse y finalmente serán 80 los elegidos para ser jurados del programa.”, agrega el programa concurso.

¿Quiénes son los jurados de Yo Me Llamo 2023?

Amparo Grisales es considerada la gran diva de Colombia, una de las mujeres más importantes de la televisión nacional. Exitosa y con una larga y sólida trayectoria como actriz de cine, teatro, televisión y empresaria. Es la mujer diez, experta en conquistar cuando se para en un escenario. Amada por ser única, y por su belleza y estilo original.

César Escola es músico, compositor, presentador y director musical colombo-argentino. Ha compuesto la música de programas de televisión como: Sangre de lobos, La maldición del paraíso, Betty la fea, Los caballeros las prefieren brutas, entre otros. También ha sido director de comedias musicales como La jaula de las locas, La invencible Molly Brown, Peter Pan, Cabaret, La tiendita del horror, Chicago y otras más. Presentó varios programas como Francotiradores, Día a día, Do Re Millones, También caerás, Hola Escola.

Pipe Bueno inició su carrera artística a los 16 años, esto le permitió conocer a grandes cantantes vallenatos que impulsaron su carrera profesional. Es uno de los artistas más importantes del género popular a nivel internacional gracias a su talento y particular estilo. Actualmente prepara un lanzamiento con el Grupo Firme, la banda más importante del regional Mexicano y se alista para sus giras por Latino América, Canadá y Estados Unidos.

¿Quiénes han sido los ganadores anteriores de Yo me llamo?

Desde el lanzamiento de Yo Me Llamo en 2011, Colombia ha demostrado que los dobles perfectos sí existen. Ellos han sido los ganadores de todas sus temporadas: Yo Me Llamo Rafael Orozco (Jorge Martínez) en 2011; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2012; Yo Me Llamo Vicente Fernández (Deibys Pino) y Yo Me Llamo Sandro de América (Daniel Mora) en 2014; Yo Me Llamo José José (Brayan Álvarez) en 2015; Yo Me Llamo Nicky Jam (David Alsina) en 2017; Yo Me Llamo Julio Jaramillo (Robinson Silva) en 2018; Yo Me Llamo Roberto Carlos (Albert Sánchez) en 2019; Yo Me Llamo Camilo Sesto (Alejandro León) en 2022.



¿Quién es el ganador actual de Yo Me Llamo?

Alejandro León es el verdadero nombre de quien, desde la noche del 7 de marzo de 2022 se convirtió en el nuevo ganador del programa Yo Me Llamo y se consagró como el mejor imitador del país gracias a su interpretación de Camilo Sesto.