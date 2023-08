Amparo Grisales y Margarita Rosa de Francisco, historia de una amistad rota

Las dos personalidades estuvieron juntas en la serie 'Los Pecados de Inés de Hinojosa' de 1988, dirigida por Jorge Alí Triana. Foto: El Espectador

En la noche del martes 1 de agosto, al set de ‘Yo me llamo’ llegó una imitadora de la actriz y cantante colombiana Margarita Rosa de Francisco. La imitación de la intérprete de “Gaviota”, no convenció a los jurados, en especial a Amparo Grisales: “Ay, pobre Margarita”, dijo la jurado del programa de canto e imitación.

Apenas comenzó a cantar la concursante, Grisales dejó saber que le daba pena con Margarita Rosa, pues consideró que la presentación no estaba a la altura del programa, ni del personaje representado. “Fue mi sobrina en ‘Los Pecados de Inés de Hinojosa’ y (fuimos) muy amigas, aunque ella lo niegue” dijo la jueza al terminar el segmento.

Amparo Grisales y Margarita Rosa

“Adiós, Margarita, ¡No me niegues!”, dijo Grisales mientras la imitadora se retiraba del escenario. “Yo creo mucho en el sentido de la amistad y para mí los amigos son sagrados y para toda la vida. Así no te vea seguido, no puedes salir a decir que nunca fuimos tan amigas porque en el fondo sabe que sí”.

“Yo la acompañé en momentos difíciles y bonitos de su vida; incluso, fui madrina de su matrimonio y la quiero mucho, pero no sé qué le pasó, pero bueno la sigo amando”, aseguró Grisales.

En los últimos años ambas se han distanciado, más aun tras una discusión a través de la red social Twitter (renombrada como ‘X’), durante el estallido social en 2021.

Las diferencias políticas llevaron a que las dos mujeres se respondieran a través de Twitter varios mensajes, que llevaron a Margarita Rosa a decir que nunca fue tan amiga de Amparo.

Según recoge El Tiempo, Margarita había escrito lo siguiente en su perfil: “Uno le puede decir a alguien ‘cállese’ cuando no tiene poder para hacerlo callar a la fuerza”. Grisales respondió: “Entonces ‘CÁLLESE, HERMANA’. No me gusta este tipo de fuerza y menos usada cuando se tiene ‘poder’. ¡Respire, amiga! (Aunque según usted nunca lo fuimos)”.

En su momento De Francisco publicó en su blog unas palabras dedicadas a Grisales: “La forma en la que ‘manifiestas’ tu desacuerdo y tu molestia conmigo, no consigue deshacer el milagro de haberte mirado directamente a los ojos, besado, y corroborado que la mujer que desafiaba con su sola presencia a una sociedad mojigata como la colombiana, era, sigue y seguirá siendo una maravilla real, viviente.

Aunque te dejo mí corazón en este mensaje, no te lo envía una amiga, sino una admiradora incondicional, que es consciente de tu humanidad en todos sus claros y oscuros colores. Por eso te voy a volver a gritar esto en tu cara: mujer divina, mujer de carne y hueso, ¡nunca te callés!”.

Amparo Grisales y Margarita Rosa de Francisco en ‘Los Pecados de Inés de Hinojosa’

Las dos actrices y presentadoras se encontraron en la pantalla chica con la miniserie ‘Los Pecados de Inés de Hinojosa’. La producción se basó en el libro homónimo de Próspero Morales Pradilla y fue dirigida por Jorge Alí Triana. Allí Amparo Grisales y Margarita Rosa de Francisco fueron las protagonistas. Ambas actrices también fueron parte del primer beso lésbico en la televisión colombiana, así como de escenas eróticas entre dos mujeres. Le invitamos a leer: Margarita Rosa de Francisco: “traté de ser marihuanera, pero no lo logré”

El proyecto se estrenó en 1988 con motivo de la celebración de los 25 años de RTI Televisión. Aunque solo tuvo diez episodios, la miniserie fue éxito. En los Premios India Catalina se llevó varios premios, entre estos mejor serie y mejor actriz principal.

La novela protagonizada por Amparo Grisales y Margarita Rosa de Francisco

La historia de la mestiza Inés de Hinojosa sucede entre Carora (Venezuela) y Pamplona y Tunja (Nuevo Reino de Granada) en el siglo XVI, en tiempos de la Conquista y colonización española. La trama de amores, pasiones, crímenes y suspenso que rodeó a Inés de Hinojosa, fue producida para la televisión como miniserie, con motivo de la celebración de los 25 años de RTI. Fue emitida en siete capítulos, entre noviembre y diciembre de 1988. Está considerada un hito en la historia de la televisión colombiana. De Francisco, por su parte, interpretó a Juanita de Hinojosa.

De acuerdo con Señal Memoria, las grabaciones de la serie se hicieron en locaciones ubicadas en Boyacá y Santander. “Contó con un elenco de 40 actores, dirigidos por Jorge Alí Triana, con música de Blas Emilio Atehortúa, fue emitida semanalmente todos los sábados de noviembre y diciembre de 1988 por la cadena 2 de la televisión colombiana a las 9:45 pm, también fue presentada internacionalmente en otros países de América Latina y Europa”.