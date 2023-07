“Yo me llamo” regresa con música, inteligencia artificial y época barroca

Pipe Bueno regresa como parte de los jurados del reality después de 5 años de ausencia. Foto: Cortesía

Este miércoles, luego de la emisión de Noticias Caracol 7:00 p.m. llega el primer episodio de “Yo me llamo”, el reality que busca encontrar los dobles perfectos de los cantantes más famosos, y sí, su estética cambió. Los participantes ya no cantarán en el escenario de un estudio convencional, sino que se trasladarán a la época barroca con un teatro repleto de arte.

Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Pereira, y Medellín, fueron las ciudades hasta donde llegó el formato en busca de participantes que se arriesgaron a presentarse en las audiciones. Solo los mejores llegarán a este escenario teatral para convencer a los expertos de quedarse en el templo de la imitación.

Según Carlos Calero, presentador de “Yo me llamo”, esta temporada estará llena de talento con gente muy bien preparada, que gracias a su talento lograron entrar luego de competir contra 7.000 participantes más. En el primer capítulo, que fue proyectado para medios de comunicación antes de su estreno, tanto el elenco como los periodistas tuvieron la oportunidad de ver a Héctor Lavoe, Luis Miguel, e incluso a la icónica Alejandra Guzmán. “No puedo ser objetivo, pero de esta primera parte me quedo con Lavoe, me encanta la salsa, y también con Luis Miguel, porque es un artista que siempre habíamos soñado tener en el programa”, agrega Calero.

Del siglo XXI a la época barroca

Aunque la esencia del programa es la misma, esta vez el equipo de producción quiso hacer algo diferente con el set, así que crearon un teatro al estilo barroco con balcones, lámparas antiguas y un rojo penetrante que inspira elegancia.

“Es la primera vez que el canal logra algo así en un estudio. Parece que estuviéramos en otro país de Europa, es impresionante el de talle de arte, iluminación, fotografía, colores… es una elegancia total en este concepto barroco, medio rococó y eso le ha dado un tema conceptual al programa este año que es diferente… nos ven a nosotros igual de elegantes”, reveló Melina Ramírez a El Espectador, dando un abrebocas de lo que verán los televidentes de “Yo me llamo” en esta novena temporada.

“Estamos en un teatro que ustedes se pueden encontrar en las grandes ciudades del mundo, o sin ir tan lejos, incluso es parecido al Teatro Colón de Bogotá. Este teatro no tiene nada que envidiarle a ningún otro y desde acá los asistentes podrán gritar y apoyar a sus favoritos” revela César Escola, uno de los jurados, agregando que esta temporada tiene todos los ingredientes para atrapar a los televidentes.

La inteligencia artificial, un jurado más

Al programa regresarán Amparo Grisales, quien ha estado como jueza en casi todas las versiones, así como el compositor argentino nacionalizado en Colombia César Escola y el cantante de música popular Pipe Bueno, quien regresó luego de cinco años de ausencia. A ellos tres se les suma un nuevo jurado. Se llama ‘Sinfoni’, y es una inteligencia artificial a la que le dicen “el hada de la afinación”, le dijo Grisales a Noticias Caracol.

La idea de que Sinfoni aparezca en el programa, es también que interactúe con los participantes y de su opinión sobre quién es mejor para que así se genere una conversación entre todos los jurados, que también expresarán sus opiniones.

La más reciente versión, que finalizó en marzo de 2022, fue ganada por Alejandro León, quien sí se llamó Camilo Sesto. Klismann Moncada y Sergio Moscoso fueron los otros dos finalistas, quien se metieron en la piel y la voz de Maluma y Leonardo Favio, respectivamente.

El regreso de Pipe Bueno

Pipe Bueno regresa a “Yo me llamo” luego de haber sido jurado en los años 2017 y 2018. “Esta vez hay un Pipe Bueno mucho más maduro, que ya tiene dos hijos y 31 años, pero mi corazón noble y la persona que soy en esencia, sigue igual, nadie lo podrá cambiar. Además, evidentemente sí seré un poco más severo en algunas circunstancias y tendré más criterio. Me notarán un poco más firme en ciertas decisiones y verán que, probablemente, a mis compañeros, Amparo Grisales y César Escola, no les agrada o no estarán de acuerdo, pero si algo tengo claro es que una vez decida algo y tenga argumento para ello, lo defenderé”.