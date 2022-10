Zach Cregger, debutando en el terror con su película “Bárbaro”

La película está protagonizada por Georgina Campbell. Foto: Cortesía

En Star+ ya se puede ver uno de los estrenos recientes de cine más aclamados por las audiencias y la crítica: “Bárbaro”. Concebida como un thriller de terror, la nueva película se centra en Tess (Georgina Campbell), una mujer que viaja a Detroit para una entrevista de trabajo y reserva alojamiento en una casa que ya se encuentra ocupada por un extraño (Bill Skarsgård). En contra de lo que le aconseja su propio sentido común, decide pasar la noche allí de todas maneras, y pronto descubre que hay mucho más que temer que la presencia de un huésped inesperado.

“Bárbaro” es una creación del cineasta Zach Cregger, fanático confeso del género del terror que hace si debut como director con este proyecto. En el marco del estreno del film, Cregger compartió detalles de su desarrollo, anécdotas de rodaje, reflexiones sobre la historia y más.

Escribir sin saber qué pasará

La única regla que Cregger tenía a medida que escribía el guion era que, si no sabía qué iba a suceder en la historia, la audiencia tampoco lo sabría. Intentó sorprenderse a sí mismo, y pudo decir con seguridad que se trata de una historia sorprendente. Ni él sabía hacia dónde iría.

“Escribí lo que me resultaba divertido y confié en mí mismo. Intenté no pensar mucho si se volvía demasiado pesado en una dirección u otra. Sentí que podía lograr algo bueno, y en caso contrario buscaría la manera de resolverlo para que así fuera”, reveló Zach en entrevista.

Creando Detroit en Bulgaria

La película transcurre en un suburbio de Detroit, pero fue filmada principalmente en Bulgaria. Fue realmente una aventura, pero se hizo con equipos muy experimentados allí. Se construyó una cuadra urbana con un presupuesto muy limitado y luego trece casas. Los interiores se armaron en un estudio búlgaro.

“Fue una experiencia muy divertida. Haría otra película allí, sin dudarlo. Mi premisa principal fue: ‘Esta es una película para arriesgarse a lo loco, no vayan sobre seguro. Prefiero escuchar cinco ideas malas que una segura. Así que pongamos todo sobre la mesa y veamos qué podemos hacer’. Y todos se pusieron en ese modo creativo, y creo que la película se benefició mucho con eso. La verdad es que aprecio enormemente todo su trabajo”, comenta el director.

Un elenco perfecto

“Georgina es una actriz extraordinariamente talentosa con la que a su vez es fácil empatizar. Apenas se sumó al proyecto, supe que mi película estaba en buenas manos”

“Bill era ideal para el papel porque tiene una belleza especial. Es un tipo extremadamente apuesto que, al mismo tiempo, tiene algo intangible que desconcierta. Estaba buscando a alguien que pudiera traer a la película una energía tipo Anthony Perkins, en el sentido de que sea un personaje que te cae bien, que es atractivo, pero que al mismo tiempo no puedes evitar sentir que está ocultando algo”

Una historia entretenida

“Hay algunos temas sociales que se exploran un poco en la película y la gente puede llegar a salir pensando en eso y debatiendo sobre el tema. Genial. Por mí, estupendo. Pero ese no es el objetivo de la película. No quiero que esta película se la crea demasiado. No estoy tratando de ser didáctico. Quiero que la gente se divierta en grande. Así que espero que sea una montaña rusa. Yo creo que lo es”.