Zoe Saldaña, entre el tiempo y el espacio

Zoe Saldaña interpretando a Laura Shane en la película original "The Adam Project", de Netflix. / Cortesía: Netflix Foto: DOANE GREGORY

Tras su decimotercer largometraje, el director y productor Shawn Levy le dio forma a El proyecto Adam, una de sus películas más sinceras hasta la fecha, junto con el productor y protagonista Ryan Reynolds y la talentosa actriz estadounidense Zoe Saldaña, que se mete de lleno en el papel de una piloto llamada Laura Shane, que busca desesperadamente reencontrarse con su esposo.

Por su parte, Reynolds se convierte en Adam Reed, un viajero del tiempo del año 2050 que se ha aventurado en una misión de rescate para buscar a Laura (Zoe Saldaña), la mujer que ama y que se perdió en el continuo espacio-tiempo en circunstancias misteriosas. Cuando su nave se estropea, Adam es enviado en espiral al año 2022. Desorientado, decide acudir al único lugar que conoce de esa época: su casa.

(Le recomendamos: Esto es lo que más odia Cillian Murphy de “Peaky Blinders”)

Esto le hará encontrarse con su yo de doce años, con el que viajará al pasado para volver a ver a su padre (Mark Ruffalo), quien falleció trágicamente. Este inesperado reencuentro en el tiempo será esencial para ayudar tanto al Adam de 2022 como al de 2050. Esta es una película que llevará a los espectadores a través de un viaje en el tiempo, que hará entender que cada acción tiene una consecuencia, por eso, si se altera el pasado, el futuro puede cambiar radicalmente.

La película se rodó durante la pandemia, las grabaciones fueron en pleno 2020 y la actriz Zoe Saldaña lo pensó dos veces antes de interpretar el papel de Laura, pues no quería exponerse ni poner en riesgo la salud de su familia. “Fue una invitación maravillosa que me hizo el director. Yo no tenía planeado trabajar ese año, era 2020 y estábamos en medio de una pandemia. El hecho de pensar que tenía que viajar con mi familia, ponerlos en riesgo o apartarme de ellos durante ese tiempo era inimaginable”, comenta la actriz en entrevista exclusiva con El Espectador.

Sin embargo, también revela que cuando el director Shawn Levy le envió el libreto, ella lo leyó detenidamente y se interesó en el proyecto, pues le llamó la atención el tema de los viajes en el tiempo y la forma en la que su personaje se desenvuelve en la película. El equipo de Netflix le aseguró que el ambiente laboral sería seguro, con todos los protocolos adecuados en consecuencia del covid, pero lo más importante es que podía llevar a su familia con ella. Finalmente, la actriz decidió aceptar el papel y seguir adelante con la película, lo que le planteó varios retos, sobre todo en las escenas de riesgo.

(Puede leer: “Doctor Strange 2″ confirma quién es el personaje más poderoso del Universo Marvel)

“Por el tema del confinamiento, yo no estaba preparada físicamente, no podía hacer cosas simples como correr algunos metros de aquí para allá. En mi mente, pensaba que podía hacer todo, pero mi cuerpo no quería hacerle caso a mi cerebro. Me caía. Sentía que tenía pesas en las piernas. Mis dedos se enredaban en las armas. Me torcía los tobillos. No podía abrir la puerta del carro. No podía encender el auto”, revela Saldaña. “Me preguntaba: pero ¿qué está pasando? ¿Estoy acabada? ¿Será el fin de mi carrera? ¿Estaré vieja? Pero no, solo eran consecuencias de la pandemia”, agrega.

Y es que su personaje requirió varios esfuerzos físicos para lograr llegar al resultado final, y a lo que los espectadores han visto como Laura Shane, aunque ese tipo de exigencias no son nuevas para ella, que ha interpretado papeles como el de Anamaría en Piratas del Caribe: la maldición del Perla Negra, en 2003, o Neytiri en la película Avatar, de James Cameron, en 2009, y, por supuesto, su interpretación como Gamora en las películas de Guardianes de la Galaxia, del Universo Cinematográfico de Marvel, entre otras. Estos personajes han representado no solo una gran exigencia física, sino también una preparación emocional que va ligada a la esencia que ella siempre encuentra en sus roles.

“En el caso de Laura, ella pone su deber siempre en un primer plano, y su corazón en un segundo lugar, porque tiene la esperanza de que ella y su esposo pueden reencontrarse en el futuro. Esa es su esencia, y con esa añoranza de volver a verlo fui construyendo a este personaje”, relata Saldaña, enfatizando en que The Adam Project es una película balanceada en la que el director, Shawn Levy, mezcla acción, comedia, suspenso… todo esto con un solo objetivo: que una familia entera se pueda sentar en su sofá a verla y disfrutarla.

Algo que Saldaña resalta bastante de la película es su guion, que estuvo a cargo de Jonathan Tropper. Es la tercera vez que el guionista trabaja con Levy, y esta vez, para The Adam Project, captó de manera casi inmediata lo que tanto Levy como Reynolds querían: crear una película que explorara las complicadas relaciones entre padres e hijos, manteniendo la nostalgia de una época cinematográfica pasada.

“Lo que me atrajo a esta historia fue, primero, el concepto de hacer una versión contemporánea de un tipo de película que sentí que ya no se estaba haciendo —esos largometrajes para toda la familia de acción y aventura de Spielberg y Robert Zemeckis, como E.T., el extraterrestre; Los Goonies o Regreso al futuro—. Y, segundo, desde la perspectiva de la historia, me sentí muy entusiasmado con la idea de escribir al mismo personaje en dos edades distintas y que interactuaran. Una manera muy literal de enfrentarte a tu pasado y a tu futuro es encontrarte cara a cara contigo mismo”, revela Tropper.

(Le puede interesar: Tras “Spider-Man: No Way Home”, Kirsten Dunst está lista para ser Mary Jane)

Junto con Levy, Saldaña y Reynolds, Tropper infundió sus propios sentimientos y las vivencias con su padre en el guion. “Impregnamos esta película con este conjunto colectivo de las experiencias de todos. Para nosotros, esto se basa fundamentalmente en la historia emocional del personaje. La parte del viaje del tiempo es solo un elemento para facilitar esa historia. Y si pasábamos más de un minuto lidiando con la ciencia que hay detrás o con las cuestiones prácticas de todo, sentíamos que no estábamos logrando nuestro objetivo, que era hacer que las personas se interesaran por la historia y los personajes”, explic el guionista.

Zoe Saldaña hizo parte de este proceso de construcción de los personajes y fue testigo del arduo trabajo que asumieron Levy, Reynolds y Tropper. Luego de largas jornadas de grabación, el resultado estaba listo y todos quedaron sorprendidos con lo que habían logrado. “No era para menos. La película estaba al mando de tres personas muy talentosas que supieron direccionar todo para que quedara perfecto, me sentí muy feliz, cómoda y satisfecha con lo que logramos al final”, concluye la actriz.

(Puede leer: ¿Filtrado el estreno del tráiler de Thor: Love and Thunder de Marvel?)

Por otra parte, Shawn Levy, quien ha dirigido películas como Free Guy y Una noche en el museo, sabía que no quería hacer una película convencional con una trama predecible; todo lo contrario, quiso enfocarse más en la realidad que en la ficción. “No quería hacer una película sobre viajes en el tiempo que fuera demasiado orientada a la ciencia ficción. Tratamos de crear todo, desde el guion hasta la parte estética, de una manera que se sintiera más aterrizada y evitamos incorporar demasiadas temáticas recurrentes en beneficio de la historia”, comenta.

La película, estrenada en Netflix el 11 de marzo, ha tenido un recibimiento positivo por parte de la crítica, también está protagonizada por Mark Ruffalo, Jennifer Garner, Walker Scobell y Catherine Keener.