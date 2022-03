Tras “Spider-Man: No Way Home”, Kirsten Dunst está lista para ser Mary Jane

Kirsten Dunst apareció en la primera película de "Spiderman", que fue estrenada en 2002 y el personaje de Mary Jane era uno de sus grandes atractivos por su relación con el superhéroe. / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) Foto: DAVID LIVINGSTON

Han pasado quince años desde que Kirsten Dunst interpretara por última vez a Mary Jane Watson, el gran amor de Peter Parker, en la primera trilogía de “Spiderman” dirigida por Sam Raimi. Ahora que, gracias al Multiverso, el regreso de personajes de las anteriores versiones cinematográficas del trepamuros es posible, la actriz dice estar lista para volver al universo Marvel.

A raíz del éxito de “Spider-Man: No Way Home”, la actriz estadounidense ha asegurado en una reciente entrevista para el medio ‘Backstage’ que le encantaría participar en el multiverso de Marvel, como han hecho algunos de sus compañeros en aquellas películas. “Siento que soy la única que todavía no ha formado parte. Estoy en plan: ‘Por favor, metedme en el reparto’. Necesito dinero para mi casa y para mis hijos” ha asegurado en tono de broma.

Dunst, nominada a mejor atriz de reparto en la próxima edición de los Óscar por su trabajo en ‘El poder del perro’, se uniría así a Tobey Maguire (Spiderman), Willem Dafoe (El Duende Verde) y Alfred Molina (Doctor Octopus) como parte del elenco de la primera saga que ha formado parte del multiverso en “Spider-Man: No Way Home”.

La primera película de “Spiderman” fue estrenada en 2002 y el personaje de Mary Jane era uno de sus grandes atractivos por su relación con el superhéroe. Posteriormente, Dunst también apareció en “Spiderman 2″ (2004) y “Spiderman 3″ (2007). “Spider-Man: No Way Home”, la última entrega de la saga protagonizada por Tom Holland, ha recaudado ya casi 1.900 millones de dólares en taquilla.