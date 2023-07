Zom 100: la serie de Netflix que explica la explotación laboral con zombies

Zom 100: Bucket List of the Dead, está disponible en Netflix y Crunchyroll. Foto: Twitter @Crunchyroll LATA

Recientemente, Netflix sacó una serie anime cuya premisa es sencilla y antes vista: el apocalipsis zombie. Lo interesante de esta serie es que, a diferencia de muchos productos audiovisuales como series, películas y videojuegos, el acontecimiento apocalíptico no es un desastre para Akira Tendo, su protagonista, sino un suceso que le produce emoción y libertad, pues a sus ojos es el escape a algo mucho peor, el karoshi.

Esta adaptación al anime, que también contará con otra en imagen real el 3 de agosto, es del mismo autor del manga y serie, Alice In Bordeland, Haro Aso. Como es común en sus obras, denuncia y critica el estilo de vida que permea la sociedad, en este caso, el karoshi. Este es un término japonés que representa la explotación laboral y que su traducción literal al español significa, “muerte por explotación laboral”.

Según la Organización Mundial de la Salud,745.000 personas murieron en 2016 por accidente cerebrovascular y cardiopatía isquémica, resultado directo de haber trabajado al menos 55 horas a la semana. Esto representa casi un 32% de un horario laboral semanal, pero hay registros de muertes provocadas luego de tener jornadas laborales de 60 y hasta 70 horas semanales en Japón.

En la serie, se ve a Akira Tendo llegando a su primer trabajo luego de salir de la universidad, a una empresa de creación de comerciales y publicidad. Inicialmente, su entorno laboral se presenta como el sueño de todo joven trabajador, un jefe permisivo, compañeros justos y amables y un amor de oficina de película, pero con el paso del tiempo, se da cuenta de que su jefe es explotador, hostil y agresivo. Sus compañeros mantienen competencias injustas, trabaja días enteros sin regresar a su casa, durmiendo y comiendo dentro de la oficina y viendo como su jefe aprovecha su puesto de trabajo para obtener privilegios sexuales con sus compañeras.

También, la decadencia del protagonista y su entorno, está presente, a pesar de verse muy emocionado y dispuesto a seguir trabajando, pues su hogar está lleno de basura, desorganizado y su higiene personal se ve afectada por sus jornadas laborales. Incluso, sus compañeros aceptan y normalizan el hecho de consumir productos con altos niveles de cafeína, taurina y glucuronolactona, las deficiencias físicas y afectaciones directas a la salud como cansancio, úlceras y problemas gastrointestinales.

En 2018, el presidente Shinzo Abe consideró la “Reforma del estilo de trabajo”, con el cual buscaba obligar a los jefes a que sus empleados tomaran vacaciones, en respuesta al bajo aprovechamiento que solo alcanzaba el 50%. La ley presentaba lagunas que permitían el exceso de trabajo crónico, por eso estableció un límite para las horas extra por primera vez, pero este límite se fijó peligrosamente alto en 80 horas al mes. Esto significaba que, en promedio, los empleados trabajaron 60 horas extra por semana, además de su jornada laboral de ocho horas diarias.

El gobierno japonés reconocía que trabajar más de 80 horas extras al mes era un factor de riesgo para morir, pero en lugar de prohibirlo, legalizó trabajar hasta ese límite. Además, se presentó una excepción para los “meses especiales” en los que se permitían hasta 100 horas adicionales.

Estas reformas permitieron a los empleados tener más flexibilidad para extender las horas de trabajo de los empleados y difuminar la “línea del karoshi”, lo cual terminará preocupación entre los activistas anti-karoshi. No obstante, esta problemáticas alianza entre gobiernos, empresas y trabajadores no es exclusiva de Japón. En Reino Unido se permiten contratos de cero horas, y en Estados Unidos la distribución de horas extra es dispareja y poco remunerada. El movimiento social contra este fenómeno ha inspirado iniciativas similares en Corea y China.

¿De qué trata el anime ‘Zom 100′ de Netflix?

En este anime, Akira incluso piensa en la opción de suicidarse para salir de su agobio laboral. Encontrándose él una de las estaciones subterráneas del metro de Japón exclama: “Esto me está bloqueando. ¡Si no estuviera ahí, no tendría que ir a trabajar mañana!”, refiriéndose a las vallas anti-suicidio que se encuentran comúnmente en puntos frecuentes en las ciudades para evitar que las personas decidan terminar con su vida.

De acuerdo con los datos proporcionados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el 11% de los países miembros de la organización, las personas trabajan más de 50 horas semanales. Según el índice de balance vida-trabajo publicado por la OCDE, los cuatro países con la mayor cantidad de horas trabajadas son Turquía, con un 33% de sus empleados; seguido de México, con aproximadamente el 29%; Colombia, con el 26,6%; y Corea del Sur, con el 25,2%. Japón ocupa el sexto lugar en esta lista, con un 17,9%.

En la serie, la primera preocupación del protagonista no es el hecho de morir o ser infectado en esta pandemia, sino el hecho de que va a llegar tarde a su trabajo, recibirá un regaño de su jefe y se arriesgará a perder su puesto.

“Hasta ayer, veía todo monocromático, envuelto en una nube gris. ¡El cielo azul!, ¡Los árboles verdes!, ¡A sangre roja! Pasó mucho tiempo... había olvidado que el mundo tenía tantos colores. ¡Estoy muy feliz! ¡Hoy no tengo que trabajar!”, es el primer pensamiento que tiene Akira al darse cuenta de que no tiene que ir al trabajo.

Según el informe “Perspectivas sociales y del empleo en el mundo: Tendencias 2023″, de la OIT, publicado en enero, destaca los desafíos que enfrenta el mercado laboral debido a la desaceleración económica y las desigualdades agravadas por la crisis de la COVID-19. Se espera un crecimiento del empleo limitado y un aumento leve del desempleo, mientras que la calidad del empleo y la búsqueda de trabajos decentes se ven obstaculizadas.

Por ahora solo queda esperar la continuación de este anime y el cómo terminará la historia de Akira y el cambio en su vida gracias a la pandemia zombie. Él mismo da significado al nombre de la serie en español, “100 cosas que quiero hacer antes de convertirme en Zombie”, cuya trama continua tras una lista de cosas que siempre quiso hacer y que no pudo realizar por estar en el trabajo. Esto sin olvidar el hecho de que esta obra de ficción retrata y denuncia la problemática de la explotación laboral.

Zom 100: Bucket List of the Dead puede ser vista en Netflix y en la plataforma especializada Crunchyroll, con un episodio nuevo cada semana.

