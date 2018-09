Actor que interpreta a Freddie Mercury en película agradece apoyo a Queen

BANG Showbiz

El protagonista de la serie "Mr Robot" no podría sentirse más honrado y agradecido tras recibir el visto bueno de Brian May y Roger Taylor a su película "Bohemian Rhapsody".

El actor Rami Malek, conocido hasta ahora por su papel protagonista en la aclamada serie "Mr. Robot", era plenamente consciente de que su elección para dar vida al malogrado Freddie Mercury en la gran pantalla a través de la esperada película "Bohemian Rhapsody", la cual llegará a los cines de todo el mundo este próximo otoño, podría levantar ciertas ampollas entre los fieles seguidores del icónico vocalista, y también entre los miembros de la banda Queen, si la trama no se ajustaba por completo al respeto y al rigor que reclama una figura de su categoría. (Le puede interesar: "Bohemian Rhapsody" incluirá nuevas versiones de los clásicos de Queen).

Y aunque el intérprete sabía desde el principio que, en ese sentido, el filme no decepcionaría a los incondicionales del grupo y a los amantes de la música en general, al mismo tiempo pudo respirar aliviado cuando Brian May y Roger Taylor se pusieron directamente en contacto con él para mostrarle su más sincero apoyo ante la ingente tarea que tenía entre manos, así como su visto bueno ante tan ambicioso proyecto. (Archivo: Queen celebra los 40 años de la canción "Bohemian Rhapsody").

"Creo que el honor más grande que he recibido en estos últimos meses, además de ponerme en la piel del gran Freddie Mercury, ha sido el de recibir el respaldo de sus legendarios compañeros de banda, Brian May y Roger Taylor", ha compartido el artista de 37 años en su última visita al programa nocturno de Jimmy Kimmel, antes de dar a conocer uno de los grandes retos que tuvo que afrontar en su primer día de rodaje. (Le recomendamos leer: Queen relanza "All Dead, All Dead" para celebrar 40 años de "News of the World").

"Tuvimos que recrear la actuación más icónica de la historia del rock, Queen tocando en el [concierto benéfico] Live Aid [1985] el primer día de rodaje. Creo que en la primera escena de todas aparecemos los cuatro entrando en el estadio de Wembley y ataviados ya como los integrantes de Queen", ha revelado.

Por otro lado, Rami se siente tan satisfecho del trabajo realizado y de los arduos meses de preparación que culminaron con su transformación en el mítico Freddie Mercury -fallecido en 1991 como consecuencia del sida-, que no ha dudado en pronosticar un gran desempeño de su cinta en la próxima ceremonia de entrega de los premios Óscar.

"No voy a mentir y decir que no lo consideraría [ganar un Óscar] un logro enorme. Hemos hecho un trabajo excepcional", ha apostillado en otro momento de la entrevista.