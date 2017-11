Queen relanza "All Dead, All Dead" para celebrar 40 años de "News of the World"

Albert Rigol / EFE

El álbum que incluye los clásicos "We Will Rock You" y "We Are the Champions" fue grabado en Londres durante el verano de 1977 y publicado en octubre del mismo año. La nueva edición se lanzará el próximo 17 de noviembre.

Versiones nunca antes escuchadas y "bonus tracks" producidos durante el cenit creativo de Queen quedarán recogidas en una reedición especial del emblemático álbum "News of the World" para homenajear su 40 aniversario, el cual contará con tres CD, un vinilo y un DVD.

Esta versión multiformato, que pretende trasladar a los fans más acérrimos a la cocina de uno de los discos más laureados de Queen, fue presentada en el céntrico Covent Garden Hotel de Londres, en un acto conducido por los locutores de radio Matt Everitt y Bob Harris.

"News of the World" fue grabado en Londres durante el verano de 1977 y publicado en octubre del mismo año, y se ha convertido en la colección más vendida de Queen, con más de 6 millones de unidades en todo el mundo, además de multiplicar la certificación de ventas platino en Estados Unidos. El trabajo incluye las canciones "We Will Rock You", "We Are the Champions", "Sheer Heart Attack", "Get Down, Make Love", "It's Late" y "My Melancholy Blues", entre otras.

La presentación del acto, a cargo del periodista Matt Everitt, comenzó con un video que relató la llegada del álbum y el impacto que causó en aquel momento, el cual allanó el terreno al cuarteto para convertirse en un referente mundial.



A continuación, se retransmitieron las "Raw sessions", que estarán recogidas en el CD número dos de la inédita compilación y permitirán escuchar "genuinas" versiones alternativas de cada tema, acompañadas de espontáneas y desenfadadas intervenciones de los cantantes al final e inicio de las canciones, propias de la idiosincrasia de la grabación.

Entre puntualizaciones artísticas y algún que otro comentario gracioso, el CD recoge los "mixes" originales de canciones como "Sheer Heart Attack", "All Dead, All Dead" y "My Melancholy Blues", así como una versión acústica de "Who needs you" y un directo en Estados Unidos de "Sleeping On The Sidewalk", entre otras.

Los CD restantes recogen la versión original del disco que se publicó en 1977 y los "bonus trucks" grabados en conciertos o programas de radio, mientras que el vinilo agrupa directamente las cintas analógicas sin masterizar.

La relación que Bob Harris mantuvo con la banda fue muy cercana, la cual se estrechó cuando el presentador de televisión y locutor de radio la acompañó durante su gira por tierras americanas.

Esta experiencia le situó en un sitio privilegiado para seguir de aún más cerca la expansión del grupo, algo que durante el coloquio recordó con nostalgia.

"Lo que diferenció a Queen del resto de las bandas es su conexión con el público, ellos nunca desconectaron de la gente como otras bandas pese a estar en escenarios cada vez más grandes", explicó Harris, que puso en valor la proximidad del grupo de rock.

De hecho, ilustró esta apreciación con una imagen que se le quedó grabada en la cabeza durante un concierto en Wembley, en la que todo el público seguía con fuertes palmadas los compases del 'hit' "We Will Rock You".



Harry también explicó que tuvo la oportunidad de hacer muchas fotos y grabar escenas del grupo en sus momentos previos y posteriores a los conciertos, así como relacionarse con sus miembros.

De hecho, todas las grabaciones que hizo junto a su equipo como parte de un documental que quedaría sin completar, estarán recogidas en el DVD que se incluirá en el pack, el cual ofrece vídeos inéditos y se acerca en las entrañas de Queen durante casi 60 minutos.

También reconoció que durante el 'tour' estadounidense se sintió abrumado por la magnitud de la atención y el seguimiento que recibió la banda, algo que experimentó nada más aterrizar, cuando de golpe cuatro limusinas -una para cada miembro de la banda- custodiaron el avión en el que iban.

Testigo del baño de masas del cuarteto, Harry resumió el éxito del grupo británico y su afán por convertirse en referentes mundiales con la respuesta que Freddie Mercury le espetó al ser preguntado sobre qué sería lo siguiente: "ser aún más grandes en América".

Para el periodista, lo que llevó al grupo a la cima mundial de la música es su "inteligencia de enfoque", ya que, según concluyó, el grupo nunca dudaba de lo que hacía sino que acompañaba todas sus creaciones con determinación.

El pack de coleccionista de "News of the World", que saldrá a la venta el próximo 17 de noviembre con una edición limitada de 1.977 unidades, también incluye tres posters y un libro de 60 fotografías e imágenes, la mayoría nunca antes vistas.