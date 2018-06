'Ant-Man and The Wasp', la primera película de Marvel sobre una heroína

AFP

"The Wasp" es la superheroína que se unió a Ant-Man y se convirtió en su secuaz gracias a las partículas que él mismo creó, generando en ella la capacidad de tener alas y volar como una avispa.

Ant-Man and The Wasp.

Ant-Man and The Wasp. Cortesía

Hicieron historia y 1.000 millones de dólares con la primera película, que tuvo como protagonista principal a un superhéroe de color en "Pantera Negra", ahora las estrellas y creativos de Marvel están repitiendo la fórmula, pero con el tema de la equidad de género.

"Ant-man and the Wasp", secuela del filme "Ant-Man" de 2015, es el veinteavo estreno en una década de las series de Marvel Cinematic Universe basadas en revistas de comics, y la primera en destacar a una mujer en su título. (Le puede interesar: “Ant-Man y la Avispa”, acción en todos los tamaños)

"Siempre supimos que la siguiente iba a ser 'Ant-man and the Wasp'" dijo el domingo a la AFP Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, propiedad de Disney, en un día en que se estrenó para la prensa global en Pasadena, sur de California.

"Finalmente es tiempo de verla en su traje y ser la heroína que dijo que quería ser", añadió. La película de 2015 presentaba a Hope van Dyne, interpretada por Evangeline Lilly, como una aspirante a superhéroe, y ahora regresa en la secuela más ágil, malvada y pronta para dar un paso al frente en igualdad de condiciones con Ant-Man, que fue protagonizado por Paul Rudd. (Le puede interesar: El nuevo tráiler de "Ant-Man and the Wasp")

Lilly dijo a la AFP que al principio el plan era introducir la historia original de La Avispa en el lanzamiento de Marvel de 2016 "Capitán América:Civil War" junto con Ant-Man y los otros Avengers.

"Recibí una llamada diciendo que habían decido no incluírla en "Civil War", y en ese momento podría decir que los sentimientos en la habitación eran algo así como 'lo siento, no te ofendas'...Estaba como '¿me van a dar un cambio? ¿Es lo que quieren decir?' y dijeron, 'realmente queremos dedicar una película para introducir a esta superheroína y no la queremos solo como una nota a un lado".

La sorpresa del doble papel vino más tarde, cuando Marvel le envió una captura de pantalla con 'The Wasp' en el título.

Las primeras estimaciones del estreno de "Ant-Man and The Wasp" están alrededor de los 75 millones de dólares en el fin de semana de su lanzamiento, una cifra considerablemente mejor a los 57 millones que recaudó la primera película. (Le puede interesar: Ant-Man y la Avispa, la primera comedia romántica de Marvel)