Así será la nueva entrega de "La chica del dragón tatuado"

Redacción cine

Un nuevo capítulo de la saga literaria "Millennium" llega al cine con "The girl in the spider's web" (La chica en la telaraña), película que sigue la historia de la hacker Lisbeth Salander.

Este 2018 Salander es encarnada por la actriz británica Claire Foy, conocida por su papel de la reina Isabel II de Inglaterra en la serie "The crown". La historia sigue la narración del cuarto libro de la saga, "Lo que no te mata, te hace más fuerte": Salander y el periodista Mikael Blomkvist se encuentran atrapados en una red de espías, ciberdelincuentes y funcionarios corruptos del gobierno.



"La chica en la telaraña" es dirigida por el uruguayo Fede Álvarez, quien se dio a conocer internacionalmente con el filme "No respires".

La saga literaria escrita por Stieg Larsson llegó primero al cine sueco (2009) con "Millennium", protagonizada por Noomi Rapace. Ante el éxito de los libros y las películas, Hollywood encargó su propia versión al cineasta David Fincher, quien en 2011 estrenó el filme que se conoció como "La chica del dragón tatuado". En esa ocasión, Lisbeth Salander fue encarnada por Rooney Mara.

Larsson murió repentinamente de un ataque al corazón en 2004 a los 50 años, sin poder disfrutar del éxito de su novela, por lo que su obra fue retomada por el sueco David Lagercrantz.