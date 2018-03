Claire Foy habla sobre su diferencia salarial con Matt Smith en "The Crown"

BANG Showbiz

Desde hace varias semanas la serie 'The Crown' vuelve a estar de plena actualidad, pero no por el reconocimiento de crítica y público que ha cosechado o por las novedades sobre los nuevos rostros que reemplazarán al reparto de las dos primeras temporadas de cara a los próximos capítulos, sino por la revelación -de boca de dos de sus productores- de que Claire Foy, la encargada de dar vida a Isabel II, había cobrado menos que su marido en la ficción, interpretado por Matt Smith. (Lea: Piden al actor Matt Smith que done diferencia salarial que cobró en "The Crown")

La justificación que ofrecieron en aquel momento, fue que el actor era mucho más conocido al haber encabezado la serie Doctor Who en el papel principal desde 2009 a 2013, no consiguió aplacar la indignación que produjo la noticia, vista por muchos como un ejemplo más de la brecha salarial que aún existe entre hombres y mujeres tanto en la industria cinematográfico como en otras.

(En contexto: En la serie "The Crown" la reina gana menos que su consorte)

Ahora la propia interesada ha decidido romper su silencio, aunque no para expresar su indignación por la divulgación de una información tan delicada o posicionarse de parte de quienes criticaban tanto a los responsables de la serie como a Matt Smith por tolerar tal injusticia; como mucho, lo único que ha tratado de hacer es desmarcarse de la polémica y defender a su colega.



"Me ha sorprendido porque de pronto me he encontrado en el centro de esta historia y cualquier asunto del que acabe siendo protagonista me resulta muy, muy extraño y da la impresión de ser cualquier cosa menos lo normal", apuntó la intérprete en declaraciones a Entertainment Weekly.



"Por otra parte, lo que no me ha sorprendido es la repercusión que ha tenido la historia, en el sentido de que se trata de un drama protagonizado por una mujer, o que a la gente le resultara algo extraño. Pero sé que Matt se siente exactamente igual que yo, algo incómodo por verse envuelto en una situación que nosotros no creamos", añadió para tratar de reducir la presión a la que está siendo sometido estos días su compañero de reparto, a quienes muchos ya han exigido que done la diferencia entre el sueldo que él percibió y el de la actriz.



Desde la productora del drama histórico se han limitado a expresar su compromiso con todos los movimientos que buscan defender los derechos de las trabajadoras en este sector y prometer que en el futuro la responsable de ponerse en la piel de la monarca no volverá a cobrar menos que el hombre que interprete al príncipe Felipe.