Bohemian Rhapsody, la película sobre Freddie Mercury, estrena trailer

Redacción cine

Con canciones emblemáticas como We Will Rock You, I Want To Break Free, y el nombre de la canción que titula la película, Bohemian Rhapsody, la banda de rock que hizo historia a través de los tiempos recibirá un homenaje de parte de 20th Century Fox con su nueva película. (Le puede interesar: Queen celebra los 40 años de la canción "Bohemian Rhapsody")

La película sigue el ascenso meteórico de la banda a través de sus canciones icónicas y su sonido revolucionario, de su inminente implosión una vez que el estilo de vida de Mercury se sale de control, y de su reunión triunfante en vísperas de Live Aid, donde Mercury, quien enfrentaba una enfermedad terminal, lidera la banda en una de las presentaciones más grandiosas en la historia de la música rock. Y, en el proceso, la consolidación del legado de una banda que siempre fue más como una familia, y que continúa inspirando a marginados, soñadores y melómanos hasta la fecha. (Le puede interesar: Freddie Mercury: 20 años sin uno de los grandes iconos de los 80)

La banda británica, que se formó en 1970 en Londres, fue revolucionaria para la juventud de la época, puesto que Queen proponía la ruptura de un paradigma en la música de este género, que los lanzó al estrellato desde el primer momento y los hizo ser una banda única que, sin duda alguna, marcó la historia del rock de por vida. (Le puede interesar: Queen relanza "All Dead, All Dead" para celebrar 40 años de "News of the World")

La película se estrenará el 2 de noviembre de este año.