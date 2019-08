Cate Blanchett y Natalie Portman, ¿se encontrarán en "Thor: Love and Thunder"?

-Agencia Europa Press

Blanchett, quien se mostró emocionada por la denominación de Portman como la figura principal en Thor, no descartó su regreso al Universo Cinematográfico de Marvel con su papel de Hela, la diosa de la muerte.

Thor está muy cerca de hacerse un lavado casi completo de cara. El inesperado regreso de Natalie Portman al Universo Marvel augura una nueva etapa para el Dios del Trueno. (Le puede interesar: Natalie Portman vuelve a Marvel y será la nueva Thor)

Y Cate Blanchett, quien interpretó a la malvada Hela en Thor: Ragnarok, cree que el regreso de Portman también significa el regreso de la Diosa de la Muerte. (Lea también: Así será el orden: primero "Thor 4", después "Guardianes de la Galaxia 3")

En una reciente entrevista con Entertainment Tonight con motivo del estreno de la próxima película de la actriz, Where'd You Go, Bernadette, la actriz se mostró entusiasmada con que sea Portman quien herede el manto y el martillo de Thor en la cuarta entrega de la saga, Love and Thunder, que Marvel anunció como parte de la Fase 4. (Además: Estas podrían ser las primeras películas de la Fase 5 de Marvel)

"Estoy muy, muy emocionada", dijo Blanchett en la entrevista. "Estoy ansiosa por verlo, porque me encantó verlos a todos con mis hijos. Pero realmente amé a Capitana Marvel. Sin ofender, Taika, pero probablemente fue mi favorita", añadió en referencia al director de Ragnarok.

La actriz se muestra claramente a favor de la presencia femenina en el cine en general, y en el Universo Marvel en particular, y ve en ello una posibilidad de volver a interpretar a Hela, pese a que su personaje terminó aparentemente muerto tras los eventos de Ragnarok. "Esa es probablemente una pregunta de Marvel", dijo en relación a su hipotético regreso. "Yo estoy aquí".

Thor: Love and Thunder, dirigida por Taika Waititi, llegará a los cines en noviembre de 2021.