¿Christian Bale volverá a ser Batman en “The Flash”?

Según el actor, que protagonizo la trilogía de “El Caballero Oscuro”, formaría parte del elenco siempre y cuando Christopher Nolan esté de acuerdo con el guion y bendiga su regreso.

Christian Bale, el protagonista de la trilogía de El Caballero Oscuro de Christopher Nolan, podría convertirse en el tercer Batman que presentará un cameo en la película The Flash que dirigirá Andy Muschietti. El actor se sumaría así a Michael Keaton y Ben Affleck, las dos otras versiones del Hombre Murciélago ya confirmadas en el filme, si se cumple una condición: que el propio Nolan dé su aprobación a este regreso.

La primera película en solitario de The Flash, protagonizada por Ezra Miller, se está convirtiendo en uno de los proyectos más esperados y comentados de DC. Al basarse en Flashpoint, el filme de Andy Muschietti contará con diferentes realidades alternativas, lo que abre la puerta a la aparición a diferentes versiones de un mismo personaje, como Batman que estará encarnado por Keaton, Affleck o, en este último caso, Bale. (Lea también: “Liga de la Justicia”: Zack Snyder reunirá una vez más a los superhéroes)

Según informa We Got This Covered, que cita las mismas fuentes que anunciaron el regreso de Affleck en el filme, Warner se puso en contacto con Bale para ofrecerle un cameo en The Flash. Sin embargo, aunque el actor aceptó, lo hizo bajo dicha condición: que Nolan esté de acuerdo con el guion y bendiga su regreso.

Bale siempre ha sido fiel a la visión que Nolan tiene de la historia de Batman, y de hecho descartó volver a vestir el traje de murciélago en una cuarta película cuando el director de Tenet completó su trilogía de El Caballero Oscuro. Ahora, está por ver qué opina de que Bale regrese al universo de DC, aunque anteriormente mostró su aprobación ante la discutida decisión de elegir a Robert Pattinson como Batman. (Además: Christian Bale cuenta las razones por las que no quiso hacer “Batman 4”)

En caso de que se confirmara su participación, Bale se sumaría a los muchos cameos que ya están confirmados o se rumorean en The Flash, como Keaton o Affleck, o el regreso de Grant Gustin con su versión de Flash del Arrowverse, o Tom Welling, protagonista de Smallville, como Superman.

The Flash tiene previsto su estreno en junio de 2022.