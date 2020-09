Colombiana Mariana Saffon presentó “Entre tú y Milagros” en Venecia 2020

View this post on Instagram

Excited to finally share our official poster for “Entre tú y Milagros” designed by the talented @magsbriggs !!! Emocionados de poder compartir por fin nuestro poster oficial de Entre tú y Milagros diseñado por la talentosa Maggie Briggs!!! From Venice we share our screening schedule for our world premiere at The 77th Venice International Film Festival: PROGRAM CINEMA 2020 (Official Premiere) 09/10 19:00 Sala Giardino 09/10 22:00 Sala Giardino Press and Industry 09/03 08:45 Sala Pasinetti 09/03 19:00 Sala Pasinetti