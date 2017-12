Comercial del Óscar 2018 se burla del error y la confusión entre "Moonlight" y "La La Land"

Redacción cine

La ceremonia de los Premios Óscar 2018 se realizará el próximo 4 de marzo, por lo que la Academia de Hollywood lanzó un comercial para recordar que faltan 90 días para la realización de la gala número 90. (Leer Colombia y 91 países quieren participar en los Óscar 2018).

En un video que dura un minuto, la Academia destaca algunos de los filmes que se estrenaron este año, como las comedias "Daddy's Home 2" y "Girls Trip", así como las de acción "Wonder Woman" y "Transformers: The Last Knight".

El clip también recuerda el inicio de la ceremonia de este año, que estuvo a cargo de Justin Timberlake, el discurso de Viola Davis una vez recibió la estatuilla dorada como mejor actriz de reparto y, cómo no, la confusión que hubo cuando Warren Beatty nombró a "La La Land" como la mejor película del año, cuando en realidad el premio era para "Moonlight". (Recordar "Moonlight" se lleva el Óscar a mejor película tras confusión con "La La Land").



Los Premios Óscar 2018 se entregarán el 4 de marzo en el teatro Dolby de Hollywood en Los Ángeles con la conducción de Jimmy Kimmel. Las nominaciones para todas las categorías de la 90 edición de los Óscar se conocerán el 23 de enero de 2018.