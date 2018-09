Compositor argentino del tema de "Misión Imposible" recibirá Óscar honorífico

EFE

El compositor argentino Lalo Schifrin, muy conocido por ser el autor del tema de "Mission: Impossible" (Misión Imposible), recibirá un Óscar honorífico como reconocimiento a su exitosa trayectoria profesional, anunció la Academia de Hollywood en una nota de prensa. (Le recomendamos leer: "Pájaros de verano" representará a Colombia en los Premios Óscar 2019).

Junto a Schifrin también serán homenajeados con una estatuilla honorífica el publicista Marvin Levy, que ha trabajado durante más de cuarenta años con el cineasta Steven Spielberg; y la actriz Cicely Tyson, cuya filmografía incluye las cintas "Sounder" (1972), "Fried Green Tomatoes" (1991) y "The Help" (2011).

Estos galardones se entregarán en la décima edición de los Premios de los Gobernadores el próximo 18 de noviembre en el salón Ray Dolby del centro Hollywood & Highland de Los Ángeles, el mismo espacio en el que se encuentra el teatro donde cada año tiene lugar la gala de los Óscar.

Se trata de un evento más discreto, sin transmisión en directo, y con muchos menos invitados que la famosa y espectacular ceremonia de los Óscar.

Schifrin (Buenos Aires, 1932) ha dejado su huella como compositor en las bandas sonora de cintas como "The Cincinnati Kid" (1965), "Bullitt" (1968) o "Dirty Harry" (1971).

El maestro argentino ha recibido seis nominaciones a los Óscar a lo largo de su carrera, pero nunca se ha llevado la estatuilla.

La Academia también desveló que Kathleen Kennedy y Frank Marshall recibirán de manera conjunta el premio Irving G. Thalberg, un reconocimiento que distingue a productores cinematográficos con una carrera excepcional.

Los Premios Óscar 2019 se entregarán el 24 de febrero y las películas nominadas se anunciarán en enero. La Academia de Hollywood anunció que el próximo año la gala tendrá algunas novedades, como que las películas más taquilleras tendrán más presencia para conectar más con el público. La ceremonia será más atractiva para el televidente, con un ritmo más ágil y que no sobrepase las tres horas de duración. Para conseguir dicho objetivo entregará los premios de algunas de sus 24 categorías, todavía no decididas, durante las pausas de publicidad de la emisión. (Leer: A Hollywood no le gustó la propuesta de premiar película popular en los Óscar).