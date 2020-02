Distribuidora de "Parasite" responde críticas de Trump: "Es comprensible, no sabe leer"

EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprovechó un mitin de campaña este jueves en Colorado para criticar a los premios Óscar por entregar el galardón de mejor película a una cinta de Corea del Sur, "Parasite", y de paso admitir que no le gusta Brad Pitt.

"¿Cómo de malos fueron los Óscar este año?", preguntó el mandatario para responder posteriormente: "Y el ganador es una película... ¡de Corea del Sur! ¿De qué demonios va todo eso?".

"Tenemos suficientes problemas con Corea del Sur, con el comercio. Además de eso, les dan la mejor película del año. ¿Era buena? No lo sé. Recuperemos 'Gone with the Wind', ¿por favor? 'Sunset Boulevard'... Tantas películas geniales", opinó.

Donald Trump pidió recuperar el estilo de estas dos películas de 1939 y 1950, al tiempo que vinculó la situación política y económica de ambos países con el premio otorgado a una cinta que también ha triunfado en festivales como el de Cannes (Francia).

"Pensé que era la mejor película extranjera, ¿no?", dijo en referencia a la categoría en la que también ganó "Parasite" y que ahora se llama "mejor película internacional".

Al tiempo que Trump pronunció sus palabras, el publico lo jaleó con risas y abucheos a la Academia de Hollywood, responsable de entregar los Óscar.

Lo cierto es que "Parasite" hizo historia al ser la primera película de habla no inglesa que gana el Óscar a mejor película, además del de cinta internacional, algo que el año pasado estuvo cerca de conseguir la mexicana "Roma" en unos premios que tradicionalmente se han centrado en reconocer al cine anglosajón.

La respuesta de la distribuidora de "Parasite" en EE.UU., Neon, llegó a los pocos minutos en Twitter, donde escribió "es comprensible, no sabe leer", acompañando un video de la intervención del presidente estadounidense.

Donald Trump también aprovechó para criticar al último ganador del Óscar a mejor actor de reparto, Brad Pitt. (Le recomendamos: Brad Pitt, la condena de ser bello).

"Y luego tienes a Brad Pitt, nunca fui un gran admirador suyo", dijo.

"Se levantó, dijo una pequeña cosa sabia. Es un tipo poco sabio", opinó el mandatario sobre un discurso en el que el actor ironizó al relacionar lo breves que son las intervenciones de los Óscar con lo corta que fue la declaración de los testigos en el juicio político contra Trump cuando su partido tomó el control del mismo en el Senado.

Finalmente, el presidente también arremetió contra Time y la activista contra la crisis climática Greta Thunberg, escogida como "persona del año" 2019 por esta revista.