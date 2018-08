Documental de Alejandro Sanz llega a las salas de cine de Colombia

Redacción cine

Este 2 de agosto se estrena en salas de Cinépolis de Bogotá, Cali, Medellín y Valledupar el documental "Lo que fui es lo que soy" de Alejandro Sanz, un trabajo audiovisual en el que reflexiona sobre sus 20 años de carrera artística.

La película biográfica el artista narra, a partir de testimonios de amigos, colegas y algunas de sus presentaciones más memorables, la vida y hechos destacados del artista español. (Le puede interesar: Alejandro Sanz ya tiene su marca en el mundo de la moda).

El filme retoma el título de la canción que lanzó en 1991 en el álbum "Viviendo deprisa", trabajo que también incluía la conocida "Pisando fuerte".

"Para llenar un estadio con 50.000 personas primero tienes que vaciar un cuarto de tres o cuatro metros, y en esa soledad es cuando se crean cosas interesantes", dice Sanz en el documental que finaliza con las imágenes del concierto "Más es más" que ofreció el 24 de junio de 2017 en el Estadio Vicente Calderón de Madrid y que está disponible en plataformas digitales.

"Lo que fui es lo que soy" se estrenó en abril pasado en el Festival de Cine de Málaga y tras la exhibición en salas de cine estará disponible en Netflix a partir del próximo 18 de agosto.

La película audiovisual está acompañada por un disco que incluye 17 canciones que representan la vida y obra de Sanz: desde sus primeras maquetas hasta canciones grabadas en directo, éxitos, y temas con una relación especial con él mismo, desde "Maneras de vivir" hasta canciones de Lole y Manuel o Paco de Lucía que se mezclan con versiones acústicas de "Corazón partío"; o temas grabados en sus primeros conciertos.

Con más de 25 millones de discos vendidos a lo largo de su carrera, Alejandro Sanz es el artista español con mayor número de Premios Grammy (20 Grammy Latino y 3 Grammy anglo), entre otros destacados galardones. Ha sido recientemente honrado por la Academia Latina de la Grabación como Persona del año 2017, en reconocimiento a su carrera y a sus importantes contribuciones filantrópicas.



Lista de canciones del álbum

Hoy Que No Estás

No Es Lo Mismo

Lo Que Fui Es Lo Que Soy (en directo)

Maneras De Vivir (en directo)

A La Primera Persona

Un Cuento Para Mi Niño - Lole Y Manuel

Mi Primera Canción (en directo)

Entre Dos Aguas - Paco De Lucía

Los Dos Cogidos De La Mano (mMaqueta)

La Tortura (con Alejandro Sanz) - Shakira

Otra Canción De Ecología (maqueta)

Y Si Fuera Ella (en directo)

Todo Es De Color

Angelitos Negros - Jesús Sánchez

Ese Que Me Dio Vida (maqueta)

Yo Te Traigo… 20 Años

Corazón Partío (versión acústica)