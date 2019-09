Hasta el 7 de septiembre

El Festival de Cine de Santander ya está en marcha

Lilian Contreras Fajardo

El Festival Internacional de Cine de Santander (FICS) se consolida en la industria nacional, pues este año tiene el privilegio de abrir la función con Litigante, una película que llega directo desde Cannes, donde se presentó fuera de concurso en la Semana de la Crítica, una sección dedicada exclusivamente a primeros y segundos largometrajes, y que este 2019 estuvo presidida por el director colombiano Ciro Guerra.

Litigante es el segundo cortometraje de Franco Lolli, un cineasta que en 2014 estrenó en esa misma sección del festival francés su primer largometraje, Gente de bien, y que ahora prepara el estreno comercial de esta historia ambientada en Bogotá, la cual sigue a una mujer que afronta una dura prueba en el ámbito profesional y familiar, pues su madre sufre una recaída de cáncer.

Óscar Fonseca, director del FICS, comenta que seleccionaron este filme para la apertura por varias razones. “Porque es una historia espectacular, porque representó a Colombia muy bien en Cannes y porque el festival tiene el objetivo de resaltar las producciones colombianas”.

Esto último, tal vez, es lo más interesante de este evento cinematográfico, pues desde que comenzó con la dirección del artista Carlos Muñoz (fallecido), y ahora bajo el mano de el cineasta Sergio Cabrera, los asistentes tienen la oportunidad de ver en pantalla grandes filmes que, por no pertenecer a un gran estudio de producción, tienen una difícil distribución. En la sección Colombia en Cinta el público tiene la oportunidad de ver gratis historias producidas entre 2018 y 2019, por lo que aún no se han estrenado comercialmente, como el caso de Sofía, de Famor Botero; La paz, de Tomás Pinzón; Río seco, de Pedro Hernández; Doble yo, de Felipe Rugeles, y La fortaleza, de Andrés Torres.

Así mismo, el festival cuenta con una función especial con Los fierros, de Pablo González, realizador colombiano que comienza a forjar un espacio en la industria con su segunda película y con su trabajo en las series Historia de un crimen: Colmenares, de Netflix, y Mil colmillos, la primera producción de HBO Latinoamérica rodada en Colombia.

Otros aspectos para destacar de los festivales de cine es la posibilidad que brindan a las películas de viajar y ser proyectadas ante un público que de otra forma no tendría posibilidad de apreciarlas. En la Selección oficial iberoamericana el FICS escogió El despertar de las hormigas (Costa Rica), A nuestras madres (Guatemala), Temblores (Guatemala), Marioneta (México), Muralla (Bolivia), Sueño Florianópolis (Argentina), El proyeccionista (República Dominicana) y Bacurau (Brasil).

“Tenemos setenta películas de estreno que no se han visto en Latinoamérica y muchas de ellas no han llegado a Colombia. Son películas que se presentaron en Cannes u otros festivales y ahora llegan al país”, comenta Fonseca, quien en su top tres de películas imperdibles destaca Litigante, Marioneta y Me llevarás en ti, la película colombiana encargada de clausurar el festival.

Los festivales de cine no solo deben trabajar para tener en su programación películas interesantes o directores con reconocimiento, deben también darle la oportunidad a la gente de ver una cinta en gran pantalla y aprender el lenguaje cinematográfico. En el FICS, por ejemplo, la entrada a salas es gratuita y por medio del proyecto “Semillero de cineastas” ofrecen a los niños la posibilidad de conocer qué hay detrás de la magia del séptimo arte por medio de proyecciones en colegios públicos de Girón, Piedecuesta, Floridablanca y Bucaramanga, así como en diversos parques del área metropolitana. Otro aporte a la región que destaca Óscar Fonseca es la Competencia Filminuto, en la que estudiantes de diversos colegios de Santander realizaron 23 filminutos, y el ganador, producido por los estudiantes del colegio Negritos de Piedecuesta, se proyectará antes de la película inaugural.

Los cortometrajes regionales también tienen una destacada participación en el Festival Internacional de Cine de Santander, gracias a una sección dedicada a directores y productores que este año pueden presentar cuatro trabajos: Buscando las estrellas, Utopía más allá de la paz, La ventana y Pantaleón.

Para los profesionales de medios audiovisuales hay una programación académica, también gratuita, con personajes que han forjado el cine iberoamericano, como es el caso de Gabriela Rodríguez, la productora de la película más ganadora de Latinoamérica del último año (Roma, de Alfonso Cuarón). Los directores Sebastián del Amo o Carlos Carrera también compartirán su experiencia y ofrecerán consejos a los futuros realizadores nacionales.

Homenajes en la Noche Blanca del FICS

El 5 de septiembre en el parque principal del municipio de Girón serán homenajeados por “toda una vida en el cine y la televisión” el actor, director y guionista colombiano Jorge Alí Triana y la actriz Margalida Castro, destacada por su participación en numerosas telenovelas y películas nacionales.



Triana, uno de los primeros realizadores en filmar en Santander, es recordado por producciones como Bolívar: el hombre de las dificultades (1981), Los pecados de Inés de Hinojosa (1988) y Amar y temer (2009).

Por su parte, Margalida Castro, quien nació en San Gil (Santander), ha dedicado cinco décadas a la televisión. Sus personajes más reconocidos son Susi Borda de Lavalle en Gallito Ramírez, la tía Chavela en Yo amo a Paquita Gallego, Inés Montes en Viuda de la mafia y Úrsula Cabrales en Chepe Fortuna.



El mismo 5 de septiembre también se hará el lanzamiento de la serie Jíbaros, que será emitida a finales de septiembre por el Canal Tro.