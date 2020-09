View this post on Instagram

La Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas da a conocer las películas inscritas a la TEMPORADA DE PREMIOS 2021 que optan a la selección por Colombia en los Premios Goya de La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. NOTA: Luego de ser deliberado al interior de la junta directiva, se han aprobado las solicitudes de inscripción extemporáneas de las siguientes películas: * LA FORTALEZA - Producida por: Indigo Cinema S.A.S * SUMERCÉ - Producida por: Victoria Solano AMIGO DE NADIE Director: Luis Alberto Restrepo Productor: Quinto Color S.A.S BENDITA REBELDÍA Directora: Laura Pérez Productor: Cinetiqueta Films DESPUÉS DE NORMA Director: Jorge Andrés Botero Produtor: Séptima Films S.A.S EL OLVIDO QUE SEREMOS Director: Fernando Trueba Productor: Dago García Producciones JAGUAR VOZ DE UN TERRITORIO Director: Simón Gonzáles Productor: Canoa Films JINETES DEL PARAÍSO Directora: Talía Carolina Osorio Productora:Talía Carolina Osorio LA FORTALEZA Director: Andrés Torres Productor: Indigo Cinema S.A.S SUMERCÉ Directora: Victoria Solano Productora: Victoria Solano #yosoycinecolombiano #nuestrocine