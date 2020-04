El reto de reinventar un festival de cine en tiempos de coronavirus

En 2012, Juan Carvajal creó The Colombian Film Festival New York. Rápidamente el evento se transformó en un espacio cultural que promueve la cinematografía nacional por medio de encuentros que, a la vez, conectan a los que viven en la Gran Manzana.

Estaba programado realizar la octava edición del 26 al 29 de marzo, pero la emergencia sanitaria que vive el mundo, debido a la expansión del coronavirus, obligó a aplazar el encuentro. (Le recomendamos: La hora de ver cine en internet).

La decisión, por supuesto, no fue fácil de tomar, porque se mezclaban sentimientos. Por un lado, romper la cadena de exhibición que durante siete años se logró de forma ininterrumpida y, por otro, la responsabilidad de no citar a mucha gente a que se encerrara en una sala a disfrutar una película mientras corría el riesgo de contagiarse.

“Más allá de lo que pasa en esta embajada de nuestro cine está el bienestar de todos. Es algo que no tiene dudas. Fue durísimo escribir que aplazábamos el festival, debo admitirlo”, reconoce el también fundador y director artístico de los festivales The Classics e IndieBo.

De todas formas, Carvajal no se quedó cruzado de brazos viendo cómo, poco a poco, los cines de Estados Unidos cerraban sus puertas, sino que pensó en cómo transformar su evento y aportar un poco de felicidad a las personas que acatan la cuarentena, porque la idea ahora no es promocionar las nuevas películas colombianas o las que no llegaron a salas estadounidenses, sino retribuir el cariño y apoyo que han recibido de los espectadores “llevando a sus casas lo mejor que ha tenido el festival durante estos años, tratando de ayudarles a sobrellevar este momento en el que todos debemos cuidarnos”.

Pero, a pesar de las buenas intenciones, hay que respetar los derechos de autor y las restricciones que tienen las nuevas películas que, por ejemplo, no se pueden emitir en streaming antes de que finalicen su recorrido por festivales cinematográficos y que se proyecten en salas de cine.

“El tema de los derechos es complejo, porque muchas de las películas están vendidas en diferentes regiones y hay que hablar con todos los agentes involucrados en ellas para conseguir sus permisos, aunque quiero resaltar que la respuesta de todos ellos ha sido muy positiva”, explica el gestor cultural.

Como el Colombian Film Festival New York fue aplazado, a Carvajal se le ocurrió emitir algunas de las películas que han sido parte del catálogo en años anteriores. Buscó a Carolina Cuervo, quien le había ofrecido su plataforma de contenido Boonet, y juntos decidieron transmitir gratuitamente.

El lema del evento es “La ventana cinematográfica más importante de Colombia en Nueva York”. Ahora, esta ventana se abre en Estados Unidos y Colombia, por lo que es una oportunidad perfecta para ver obras nacionales y algunas internacionales que se anuncian en la cuenta de Twitter @ColfilmNY.

Mañana jueves la historia del maestro Yuri Buenaventura en #ColFilmNY online a través de @BoonetTV Gratis a través de este link que se activa a la hora de la película. https://t.co/8Cjbw5Igqs



7:00

8:00 #QuedateEnCasa #Culturefromhome pic.twitter.com/WOl35L0bur — ColFilmNY (@ColfilmNY) April 1, 2020

Este fin de semana, por ejemplo, el público podrá disfrutar Buenaventura, no me dejes más, documental sobre Yuri Buenaventura, además de las películas Manos sucias y Corazón de León.

“La respuesta de los realizadores es extraordinaria. Es un momento en que debemos ser solidarios y lo hemos visto en todo el mundo. Cientos de directores, productores y librerías de diferentes cinematecas en el mundo han liberado contenido para que todos podamos acceder a ellos sin restricciones. Ha sido una buena manera de acompañarnos en esta situación que vive el mundo entero”, dice.

De todos estos cambios de ejecución de un festival de cine, Carvajal sostiene que la reflexión sobre las plataformas virtuales debe pasar de cómo revolucionaron la industria del cine a que se convirtieron en una herramienta fundamental para sobrellevar los días de cuarentena. Hasta ahora, solo Universal Pictures estrenó en línea (en EE. UU.) filmes programados para este mes, pero teatros y circuitos alternativos han aprovechado esta dinámica para lograr visibilidad.

Sin embargo, como buen amante de la pantalla grande y de la experiencia que solo brinda una sala oscura y cerrada, este gestor cultural está seguro de que cuando pase la pandemia la gente se volcará de nuevo a los teatros para vivir la inolvidable experiencia del cine en la gran pantalla. No obstante, recuerda, el plus del festival que realiza en Nueva York es la posibilidad de compartir con cada uno de los directores y talentos que asisten.

“Cuando todo vuelva a la normalidad, estaremos ahí de nuevo, presentando en la gran pantalla lo mejor de nuestro país cinematográfico”, concluye.