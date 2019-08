Esta es la desgarradora escena eliminada de "Avengers: Endgame"

-Agencia Europa Press

A pocas semanas del lanzamiento de Vengadores: Endgame en DVD, Blu-ray y otros formatos digitales, y con más de 2.790 millones de dólares en la taquilla que han roto el récord previamente marcado por Avatar, se conocen más detalles del contenido extra que no se incluyó en el metraje original. Una secuencia para vaciar un paquete de pañuelos por las posibles lágrimas que caigan en cascada. (Le puede interesar: Avengers: Endgame supera a Avatar como la película más taquillera de la historia)

La web UsaToday tuvo acceso en exclusiva a una de las escenas eliminadas más emotivas, rodada tras el sacrificio de Iron Man en la durísima batalla librada contra Thanos. Tony Stark fallece en brazos de Pepper Potts, y poco después uno de los vengadores se arrodilla, concretamente Ojo de Halcón, en señal de respeto.

Tras él, uno a uno se inclinan los diferentes héroes, tanto los retornados y los que sobrevivieron al primer chasquido: Black Panther, Capitana Marvel, Star-Lord, Valkiria, Nebula, Ant-Man, Capitán América y un largo etcétera. Hasta el escéptico Doctor Strange reconoce el valor del sacrificio, la única manera de derrotar a Thanos. (Le puede interesar: ¿Cuántos millones ha ganado Robert Downey Jr. con Vengadores: Endgame?)

La única de los Guardianes de la galaxia que no hinca la rodilla sobre la arena es Gamora. Un gesto que no se sabe si tendrá implicaciones en el futuro del UCM, aunque tiene sentido teniendo en cuenta que la versión de Gamora que vive aún no se había unido a los Guardianes de la Galaxia.