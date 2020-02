"The Eternals": Revelada la primera pareja gay de Marvel

CulturaOcio - Europa Press

Parece que Marvel sigue abriéndose camino en la diversidad. Finalmente se reveló cuáles serán los personajes LGBT que aparecerán en "The Eternals", que será también la primera película del MCU en mostrar un beso entre dos personas del mismo sexo.

El actor Haaz Sleiman ("Jack Ryan", "Killing Jesus") dijo que su personaje en la cinta, que dirige Chloé Zhao, estará casado con Phastos, superhéroe que interpretará Brian Tyree Henry ('Atlanta'). "Serán una familia gay, tendrá también un hijo", afirmó el intérprete de origen libanés en una entrevista para Logo. (Puede leer: Este será el superhéroe que interpretará Kit Harington en "The Eternals")

Además, Sleiman dijo que hubo lágrimas de emoción cuando rodaron la escena en la que la pareja se besaba, escena que será pionera en el MCU. "Fue un beso hermoso, muy conmovedor. Lloramos todos en el set. Para mí era esencial mostrar cuánto amor y cariño puede tener una familia queer", detalló.

"Brian Tyree Henry es un actor tan tremendo, trajo mucha belleza a esa escena. En algunos momentos parecía un niño y creo que eso es importante, porque en el colectivo LGBT también hemos sido pequeños y hay que recordarlo", añadió, destacando que "siempre" se ha representado desde una perspectiva adulta. "Mostrar esa parte es fundamental", afirmó.

Al no ser ninguno de los dos actores caucásicos (Sleiman es de origen libanés, mientras que Henry es afroamericano), Marvel y Disney harán una triple representación de la diversidad, al ser personajes abiertamente homosexuales, de etnias y culturas diferentes y que han formado una familia no tradicional. (Lea también: Angelina Jolie, preparándose para interpretar a Thena en "The Eternals")

Será la gran apuesta de la Casa de las Ideas para el colectivo LGBT. Antes, solamente hubo pequeños detalles, como la insinuada sexualidad de Valkiria, como un personaje anónimo de "Vengadores: Endgame", interpretado por Joe Russo, que aparecía al inicio del filme.