"It": analogía de gobiernos que usan el miedo para dividir

Alicia Civita / EFE

Andy Muschietti, el director argentino que se ha convertido en uno de los reyes del cine de terror en Hollywood, asegura en entrevista con Efe que sus películas "It" e "It Chapter Two" (It Capítulo Dos) sirven de analogía de los gobiernos autoritarios que usan el "miedo" para separar a los ciudadanos. (Puede leer: Pennywise regresa más terrorífico que nunca en los nuevos adelantos de "It 2").

"Espero que esta película, si sirve de algo, es que se vea como una analogía de lo que está sucediendo con gobiernos autoritarios que quieren dividir a la gente en vez de tratar de juntarla", dijo Muschietti en Miami.

A su lado estaba su hermana Bárbara Muschietti, quien es la productora de todas sus películas y quien agregó que "la única forma de combatir esto es permanecer unidos".

Para los hermanos Muschietti resulta obvio que el payaso Pennywise, el monstruo de "It" que aterroriza cada 27 años a los residentes infantiles del pueblo de Derry, en el estado de Maine, es igual a los gobernantes que usan el miedo como arma de control.

Sin citar nombres, se referían a los mensajes que salen hoy en día del Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump.

"Es terrible lo que está pasando", lamentó el director de "Mamá" (2013) e "Historias breves 3" (1999).

El realizador se ocupó de resaltar cómo muchos de los personajes en el "club de los perdedores", los protagonistas de ambas cintas de "It", en la primera (de 2017) como niños que entraban a la adolescencia, y en la segunda como adultos que pisan los 40 años, pertenecen a minorías o a grupos usualmente criticados o acosados.

De hecho, al igual que el libro del popular escritor de novelas de terror Stephen King en el que se basa esta saga, "It Capítulo Dos" comienza con un asesinato a un hombre homosexual, la minoría contra la que se emitían más mensajes de miedo en el primera mitad de los 80 del siglo pasado, cuando "It" fue escrito y publicado. (Le puede interesar: "It 2" tendrá las dos escenas más polémicas de la novela de Stephen King).

Mike (Isaiah Mustafa), el único del "club de los perdedores" que se quedó en Derry, se da cuenta de que Pennywise (Bill Skarsgård) ha regresado y llama a sus amigos para que le ayuden tal y como prometieron en la primera parte para combatirlo nuevamente.

A lo largo de sus casi tres horas de duración, Andy Muschietti se dedica en esta entrega de "It", que se estrena el 6 de septiembre a nivel mundial (el 4 de septiembre en Colombia), a explorar el efecto que tienen esos miedos o traumas de los niños en su vida de adultos.

"Le dediqué a esto mucha energía y quizá es algo que separa a la película del libro en ciertos personajes, porque me cautivó mucho esto", reconoció.

Para el director, quien quedó impactado con el libro de King a los 14 años, no ha pasado desapercibido el hecho de que cuando descubrió la obra tenía una edad cercana a la de los protagonistas de pequeños, mientras que le ha tocado adaptarla al cine, cuando comenzaba los 40, al igual que los personajes de mayores.

"El paralelismo es notable", reconoció y, como es lógico, como adulto, entiende "mucho mejor" a los personajes adultos al conectar "más con sus circunstancias".

Quizá por eso logró escribir en 50 minutos una escena vital para la evolución del personaje de Bill, interpretado por James McVoy, que no estaba ni en el libro, ni en el guión.

También profundizó el personaje de Richie (Bill Hader), cuyo trauma queda mucho más claramente explicado en el filme, y desarrolló una conexión visual del de Beverly (Jessica Chastain).

Tanto el director como su hermana agradecen el que hayan podido desarrollar su carrera cinematográfica tan juntos como estaban en el sillón de su casa a los 6 y 7 años, cuando comenzaron a ver películas de terror.

"Las veíamos en familia. Éramos apasionados por el terror, aunque él se asustaba más, era más blandito", dijo Bárbara entre risas. La camaradería y el cariño entre ellos deja claro por qué son mencionados en la corta lista de hermanos que han logrado conquistar Hollywood.

En estos momentos, son productores ejecutivos de la serie de televisión de terror "Locke & Key", que será transmitida por Netflix. También están trabajando en las películas "Time Machine" y "The Jaunt", ambas con guión de Andy, que cuentan con el respaldo de Leonardo di Caprio y Brad Pitt, respectivamente, como productores.

Como si eso fuera poco, se han asociado con los hermanos Russo, famosos por las películas de "Avengers", para hacer el filme "The Electric State" y con Jason Fusch, el guionista de "Wonder Woman" para "Robotech".

Aunque los superhéroes no le apasionaban tanto como los monstruos de pequeño, Andy Muschietti reveló que ya cerró las negociaciones para dirigir "The Flash".

Sigue así los pasos de uno de sus ídolos, el director estadounidense Sam Raimi, quien dirigió el trío de películas de Spider-Man protagonizadas por Tobey Maguire.