Jane Fonda: "Detesto haber tenido que retocarme para sentirme bien"

AFP

La actriz de 80 años presentó en Cannes el documental "Jane Fonda in Five Acts", en el que recorre su vida sin esconder sus pasos en falso pero celebrando la mujer en la que se ha convertido. "Me gustaría ser más valiente, pero soy lo que soy", dijo.