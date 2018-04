"Jurassic Park", 25 años después de su estreno

Europa Press

Este no es un año cualquiera para la saga creada por Steven Spielberg. Jurassic Park celebra el 25º aniversario del estreno de su primera película y los regalos de sus seguidores no se han hecho esperar. Y es que para acompañar al estreno de Jurassic World: El reino caído, la nueva entrega de la saga dirigida por el español J.A. Bayona, los seguidores han recreado su particular versión de la película original en un genial fan-film.

J.A. Bayona y Colin Trevorrow, quien dirigirá la tercera parte de Jurassic World, ejercen de maestros de ceremonias para presentar esta producción alternativa realizada por fans. Todo comienza, como no podía ser de otra manera, con el hallazgo del mosquito atrapado en ámbar durante miles de años.

Como es de esperar, casi todas las secuencias carecen de la calidad de la que goza el filme original de Spielberg. Aun así, es curioso ver cómo los seguidores recrean el video educativo sobre el ADN que visualizan los primeros visitantes o el nacimiento de un velociraptor a partir de plastilina. Incluso hay lugar para parodiar la persecución del T-Rex al estilo The Muppets.

Sin lugar a dudas, la escena de más calidad es la animación de la pelea a muerte entre el T-Rex y el velociraptor en el centro de visitantes, que acaba con la muerte del último.

La cereza del pastel de esta celebración la pondrá Jurassic World: El reino caído el 7 de junio. El reparto estará compuesto por Bryce Dallas Howard (Claire), Chris Patt (Owen), Jeff Goldblum (Ian Malcom), James Cromwell (Benjamin Lockwood), Rafe Spall (Eli Mills), B.D. Wong (Doctor Henry Wu), Daniella Pineda (Zia Rodríguez) y Justice Smith (Franklin).