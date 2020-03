"Los nuevos mutantes" contará con un romance entre dos personajes del mismo sexo

CulturaOcio - Europa Press

Aunque Wolfsbane y Mirage serán los primeros personajes del mismo sexo que mostrarán abiertamente su amor, no es la primera pareja LGTBI que forme parte del Universo "X-Men".

Los actores Maisie Williams, Henry Zaga, Blu Hunt, Charlie Heaton y Anya Taylor-Joy en una escena de "The New Mutants". EFE

Tras una serie de desafortunados retrasos, tanto en la producción como en la fecha de estreno, Fox finalmente está preparando el estreno de Los Nuevos Mutantes, la última película del Universo X-Men previa a la fusión entre la compañía y Disney. Y el director Josh Boone está revelando grandes detalles de la trama, entre ellos, que contará con un romance entre personajes del mismo sexo.

El director, que recientemente desmintió que la película hubiese sufrido reshoots, reveló en una entrevista con Entertainment Weekly que los personajes Wolfsbane (Maisie Williams) y Mirage (Blu Hunt) tendrán una relación. Esta será la primera vez que una película de X-Men muestre una relación LGTBI como parte del argumento, una nueva tendencia que Marvel puso en práctica con Los Eternos. (Puede leer: Antonio Banderas será el villano en "The New Mutants" de X-Men)

Boone describió junto a su co-guionista Knate Lee la relación entre Wolfsbane y Mirage como una "hermosa historia de amor. Una especie de columna vertebral en la que se focalizan algunas de las cosas impulsadas por los personajes en la película".

La actriz Maisie Williams, conocida por su papel en Juego de tronos, también reveló que la película hará justicia a la historia que los dos personajes tienen en los cómics. "Rahne (Wolfsbane) y Dani (Mirage) tienen una relación telepática en los cómics", explicó Williams. "Sólo queríamos extender eso en la película y ponerlo en la realidad".

"Si realmente pudieran entenderse en ese nivel, entonces posiblemente acabarías enamorándote de esa persona", añadió en referencia al fuerte vínculo mental entre ambas, que si se traspasase a un entendimiento real entre los dos personajes sin duda sería motivo de romance. "No es realmente una historia sobre ellas dos descubriendo su sexualidad. No se centra en eso, y no es necesario poner etiquetas", añadió Williams.

Aunque Wolfsbane y Mirage serán los primeros personajes del mismo sexo que mostrarán abiertamente su amor, no es la primera pareja LGTBI que forme parte del Universo X-Men. En Deadpool 2 se presentó a Yukio como la novia de Negasonic, aunque esto tan sólo era un detalle sin importancia dentro de la trama del Mercenario Bocazas. Los nuevos mutantes llegará a los cines el próximo 3 de abril.