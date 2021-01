El personaje interpretado por la actriz Karen Gillan, que se hizo célebre por su doble intervención en la cinta “Vengadores: Endgame”, se unirá pronto al elenco de esta nueva entrega del Universo Cinematográfico Marvel.

El rodaje de Thor: Love and Thunder continúa en Australia con Taika Waititi a la cabeza. Y poco a poco el reparto se va uniendo a la filmación. Tras los rumores que apuntan a Matt Damon de regreso al Universo Marvel, ahora la actriz Karen Gillan, quien interpreta a Nébula, confirmó que ya está superando la cuarentena para unirse al elenco del filme. (Le puede interesar: Chris Evans negocia con Marvel y podría volver a ser el Capitán América)

Nébula, la hija de Thanos, se ha convertido en un personaje importante dentro del UCM tras su debut en Guardianes de la Galaxia, y su doble participación en Vengadores: Endgame, como heroína y como villana. Actualmente, Gillan se encuentra en Sidney, Australia, pasando la cuarentena de dos semanas obligatoria para unirse a Thor: Love and Thunder. (Lea también: Paul Bettany: “‘WandaVision’ tendrá más efectos especiales que ‘Endgame’”)

“¡Esta es la verdad! Este es mi pelo”, respondió a la actriz a un fan en Instagram cuando le preguntó por su corte de pelo real, ya que en el UCM aparece con la cabeza completamente rapada. “Me lo corté el otro día mientras me preparaba para Nébula, para que no tengan que meter tanto pelo bajo la calva de látex, porque tengo mucho y muy grueso”, agregó. (Recuerde: “The Falcon and The Winter Soldier” podría ser el ingreso de X-Men a Marvel)

La participación de Gillan en el filme no resulta sorprendente, ya que la última vez que se vio a Thor partió junto a los Guardianes de la Galaxia en busca de Gamora, sacrificada por Thanos para conseguir la Gema del Alma. Se espera que el resto de protagonistas de Guardianes también regrese, uniéndose a un reparto dada vez más extenso que ya incluye a Natalie Portman como Jane Foster y a Christian Bale como un misterioso villano.

Thor: Love and Thunder tiene previsto su estreno el 11 de febrero de 2022.