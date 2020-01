Óscar 2020: la Academia anunció a sus presentadores

Los 92º Premios Óscar volverán sin ningún maestro de ceremonias para la gala. Eso sí, como ocurrió en la pasada edición, la ceremonia tendrá diferentes presentadores que entregarán los galardones, entre los que estarán personalidades como Mahershala Ali, Olivia Colman, Timothée Chalamet, Gal Gadot o Will Ferrell.

Entre los encargados de entregar los premios en la gala, que se celebrará el próximo 9 de febrero en el Dolby Theatre de Hollywood (Los Ángeles, California), estarán ganadores del Óscar como Ali, Colman, Rami Malek y Regina King, intérpretes que se alzaron con el galardón durante la pasada edición por sus trabajos en "Green Book", "La favorita", "Bohemian Rhapsody" o "El blues de Beale Street", respectivamente. (Lea: Premios Óscar 2020: Estos son todos los nominados)

Junto a ellos, estarán también Will Ferrell, Timothée Chalamet, Julia Louis-Dreyfus, Zazie Beetz, Mindy Kaling, Lin-Manuel Miranda y Anthony Ramos. También participarán actores de franquicias Disney como con Mark Ruffalo y Kelly Marie Tran, representantes respectivos de Marvel y Star Wars, o de DC Cómics, donde la elegida es Gal Gadot.

The countdown is on! Welcome some of our incredible #Oscars presenters. pic.twitter.com/mmGi16Xu8S