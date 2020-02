"Parasite" y Netflix, las grandes sorpresas de los Óscar

Redacción cine con información de agencias

Las sorpresas de la noche

“Parasite”

El éxito de "Parasite" rompió el dominio de las películas en inglés en los 92 años de historia de la Academia de Hollywood. La película surcoreana, de Bong Joon Ho, ganó cuatro premios: mejor película, mejor director, mejor película internacional y mejor guion original.

"Nunca escribimos para representar a nuestros países. Pero este es el primer Óscar para Corea del Sur. Gracias", dijo Bong al recibir la estatuilla dorada.

El triunfo de la película, que aborda el capitalismo y las clases sociales, se produce cuando el dominio global del idioma inglés supone uno de los mayores desafíos permanentes para los cineastas que trabajan en otras lenguas, y doblemente en el mercado de cine más grande del mundo, Estados Unidos.

Por esta razón, Bong instó a los cinéfilos estadounidenses a que "superen la barrera de una pulgada de altura de los subtítulos para disfrutar de muchas más películas increíbles”.

Netflix

Con 24 nominaciones y solo dos premios, Netflix fue la gran perdedora de la ceremonia. El servicio de streaming se llevó dos estatuillas a mejor actriz de reparto por Laura Dern en “Historia de un matrimonio” y mejor documental por “American Factory”, primera cinta en surgir del acuerdo de producción entre la productora y Barack y Michelle Obama.

“El irlandés”, que partió como la favorita de la noche gracias a sus 10 nominaciones, resultó siendo la menos favorecida. Sin embargo, no todo fue tristeza, el director de la cinta, Martin Scorsese, fue nombrado en el discurso de Bong Joon Ho.

"Cuando estaba en la escuela estudié a Martin Scorsese y sus películas, sólo estar nominado junto a él es un honor", dijo al recibir uno de los cuatro premios de la velada.

¿“Toy Story” o “Klaus”?

Otra sorpresa de la noche sucedió cuando la película de Pixar, que no sonaba entre las favoritas para ganar el Óscar, resultó llevándose su tercera estatuilla.

En esta categoría partía como favorita la española “Klaus”, de Sergio Pablos, quien arrasó con siete premios en los Annie – los Óscar de la animación –.

Tal vez - nadie sabe - la Academia decidió otorgarle el premio a “Toy Story” y así despedirse de la exitosísima saga que comenzó en 1995 como el primer largometraje de Pixar, entonces un estudio desconocido y por el que no todos apostaron de inmediato.

Sam Mendes vs Bong Joon Ho

Mendes, quien se llevó tres Óscar por su increíble trabajo en “1917”, sonaba como el favorito a ganarse la estatuilla dorada como mejor director. Los críticos apuntaban a que esto sucedería teniendo en cuenta que ganó en los Bafta, Critics' Choice Awards, Golden Globes, entre otros.

Sin embargo, todos celebraron la victoria del surcoreano como si fuera propia. "Si la Academia me lo permite me gustaría buscar una sierra eléctrica y dividir el trofeo del Óscar en cinco y compartirlo con todos ustedes", dijo el director Bong al recibir el premio.

Momentos claves de los Óscar

Joaquin Phoenix

Impredecible y a menudo incómodo, Phoenix alcanzó la máxima gloria al ganar su primer premio Óscar de la mano de otro villano, el “Joker”.

"Estoy tan lleno de gratitud en este momento y no me siento por encima de ninguno de mis compañeros nominados o de nadie en esta sala, porque compartimos el mismo amor, el amor por el cine y esta forma de expresión me ha dado la vida más extraordinaria, no sé qué sería de mí sin ella", dijo el actor de 45 años, quien usó el mismo traje durante toda la ceremonia de premios para ayudar al planeta.

Phoenix superó en la categoría al español Antonio Banderas, nominado por su papel como el alter ego de Pedro Almodóvar en "Dolor y gloria", así como Leonardo DiCaprio ("Había una vez en Hollywood"), Adam Driver ("Historia de un matrimonio") y Jonathan Pryce por su interpretación del papa Francisco en "Los dos papas".

"Toda mi vida he sido un sinvergüenza. He sido egoísta, cruel a veces, difícil de trabajar (...) pero muchos de ustedes me han dado una segunda oportunidad", agregó el actor.

Bong Joon Ho

"La categoría tiene un nuevo nombre ahora, pasó de mejor película en idioma extranjero a mejor película internacional. Estoy muy feliz de ser su primer destinatario con el nuevo nombre. Aplaudo y apoyo el nuevo rumbo que simboliza este cambio", dijo el coreano al recibir el premio en la categoría de mejor película en idioma extranjero.

Brad Pitt

El actor ganó su segundo Óscar por "Había una vez en Hollywood", de Quentin Tarantino.

Al igual que en sus anteriores discursos, el actor utilizó su discurso para echar una sátira política.

"Me dijeron que solo tengo 45 segundos aquí, que es 45 segundos más de lo que el Senado le dio a John Bolton esta semana. Estoy pensando que quizás Quentin hace una película al respecto, al final los adultos hacen lo correcto", dijo Pitt.

"Es tiempo de darle un poco de amor a nuestros coordinadores y equipos de dobles", agregó el actor de 56 años al recibir el galardón, en alusión a su papel de un doble de acción en la cinta.

Laura Dern

A la tercera es la vencida. Laura Dern ha tenido un buen año en la temporada de premios de Hollywood, que se coronó este domingo con el más importante de todos, el Óscar.

La actriz fue premiada por su papel en "Historia de un matrimonio", donde encarnó a una despiadada abogada de divorcios.

"Algunos dicen que nunca conozcas a tus héroes, pero yo digo que, si eres realmente bendecido, tus héroes son tus padres. Lo comparto con mis héroes actores, mis leyendas, Diane Ladd y Bruce Dern", dijo al recibir su premio.

Natalie Portman

Otro momento que marcó la velada sucedió en la alfombra roja cuando la ganadora del Óscar en 2010 por su papel protagónico en el “Cisne negro”, Natalia Portman, lució una capa de Dior en la que bordó el nombre de las directoras que no han sido nominadas a los Óscar.

"Quería reconocer a las mujeres que no fueron reconocidas por su increíble trabajo este año a mi manera sutil", dijo la actriz.

En la lista estaba Lulu Wang (“The Farewell”), Greta Gerwig (“Mujercitas), Lorene Scafaria (“Estafadoras de Wall Street”), Melina Matsoukas (“Queen & Slim”), Marielle Heller (“Un amigo extraordinario”), Mati Diop (“Atlantique”), Alma Har’el (“Honey Boy”) y Céline Sciamma (“Retrato de una dama en llamas”).

Renée Zellweger

Renée Zellweger ganó el Óscar a mejor actriz por interpretar el regreso a los escenarios de Judy Garland en la película biográfica "Judy”, un aclamado papel que curiosamente representa un impresionante renacimiento para su propia y amplia carrera.

Al recibir el premio, Zellweger tuvo palabras de agradecimiento para Garland, la actriz y cantante estadounidense nacida en 1922 y fallecida en 1969 que nunca recibió un Óscar en las categorías de actuación.

"Judy Garland no recibió este honor en su tiempo. Estoy segura de que este momento es una extensión de la celebración de su legado", dijo Zellweger, destacando esa herencia "de excepcionalísimo único e inclusividad y generosidad de espíritu".

"Señora Garland, ciertamente está entre los héroes que nos unen y nos definen y esto es sin duda para usted", agregó.

Un homenaje a Kirk Douglas y Kobe Bryant

Billie Eilish, la joven de 18 años que arrasó en los Grammy, se alzó en la velada más importante del cine al interpretar una versión emocionante de “Yesterday” en el segmento In Memoriam que homenajea a las figuras de la industria que murieron en el último año.

El video de homenaje inició con la imagen del jugador Bryant al comienzo y Douglas al final.

Además de la aparición de la artista, uno de los momentos más emocionantes fue cuando Eminem comenzó a cantar sobre el escenario "Lose Yourself", de la película "8 Millas" (2002), con la que ganó la estatuilla a mejor canción original.

Estrellas como Janelle Monáe, Elton John, Cynthia Erivo e Idina Menzel también actuaron en un festival musical al que se sumaron la española Gisela y la mexicana Carmen Sarahí, las voces de las canciones de "Frozen" en España y Latinoamérica.