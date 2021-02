Paul W. S. Anderson, el hombre que llevó al cine el videojuego “Monster Hunter”

De la mano de Milla Jovovich, Tony Jaa y T. I. Harris, el realizador presenta una versión que, según él, envía el mensaje de que el mundo puede ser un mejor lugar cuando la gente decide cooperar en lugar de pelear.

¿Cuándo descubrió el videojuego “Monster Hunter”?

Japón es mi país favorito para visitar, y hace diez años Monster Hunter solía ser un fenómeno en esas tierras, todos lo conocían, pero fuera del Japón la gente no tenía ni idea. Mis amigos en Tokio me recomendaron jugarlo y me voló los sesos. Me enamoré enseguida de ese mundo, creado con todas esas asombrosas criaturas que vivían en un ecosistema realmente vívido. Me pareció muy real, jamás como una mera creación en video, como si estuviese viendo un documental de otro mundo que, de alguna manera, alguien había logrado visitar y filmar. Pensé que pudiéramos llevarlo a la pantalla y conferirle un realismo fotográfico, esto podría ser transformado en un mundo épico al que la gente le encantaría viajar.

¿Qué le gustaría destacar de su adaptación cinematográfica?

En cuanto me sumergí en el mundo de Monster Hunter pensé en lo fenomenales que eran todos los paisajes y todas las criaturas. Esta película es coproducida por Toho, los propietarios y guardianes de Godzilla, así que me ofreció la posibilidad de llevar ese tipo de criaturas a la pantalla, pero aquí tenemos un mundo repleto de criaturas maravillosamente originales. Así que la posibilidad de llevarlo todo a la gran pantalla, de aportarles cinematografía, supuso algo masivo para mí como cineasta.

¿Cómo hizo para incluir a criaturas en el guion?

Redacté otros dos guiones que deseché porque me pareció que no le hacían justicia ni a la película ni al mundo del videojuego. Pero entonces volví a jugar y en uno de los primeros juegos, que estaba entrecruzado con Metal Gear Solid tenía al personaje conocido como Snake Solid, un soldado de nuestro mundo que se adentra en Monster Hunter. Ahí me di cuenta de que ese debía ser el abordaje porque recrea lo que sentí cuando jugué por primera vez, ese asombro y esa maravilla que emergió cuando experimenté todo eso.

En la línea de tiempo de su trayectoria, ¿en qué lugar ocupa “Monster Hunter: la cacería comienza”?

He realizado películas desde hace 25 años y esta es mi favorita, me parece que es la mejor que he hecho, la que más me enorgullece. También es la más difícil, la que más demoró, 11 años, por ello pienso que es mi mejor cinta.

Milla Jovovich interpreta el papel principal. ¿Qué clase de personaje pensó para ella?

Mi intención no era otra que crear un personaje con los pies en la tierra, porque sabía que los fans apreciarían mucho la posibilidad de ver este mundo a través de unos ojos frescos. Pero, asimismo, tomando en cuenta a los que no conocen el juego, resultaría necesario que Milla Jovovich interpretara un personaje capaz de proporcionar fuerza a la historia. Así, el público sería capaz de ponerse en sus zapatos y experimentar ese mundo a través de sus ojos. Sin embargo, era fundamental diferenciarla de lo que encarnó en las cintas de Resident Evil.

Sus películas se caracterizan por contar con un elenco diverso. ¿Qué nos puede comentar al respecto?

Bueno, soy europeo, vivo en Hollywood y filmo en Namibia. No veo como un cineasta británico o estadunidense, sino como un realizador global. Desde mi primera cinta, Shopping, la solidez del personaje principal corrió a cargo de Sadie Frost. Mi primera cinta estadunidense, Mortal Kombat, presentó a Robin Shou, quizás el primer asiático en protagonizar una cinta de estudio hollywoodense. Enseguida filmé Event Horizon con un protagonista afroamericano (Laurence Fishburne), a pesar de que el guion había sido creado para un texano blanco. A veces escucho que The Fast and the Furious inventó la diversidad de elenco, pero lo cierto es que las nuestras fueron siempre así.

¿Qué le aporta la diversidad racial a “Monster Hunter: la cacería comienza”?

Si viajas tanto como yo, si vives en diversos lugares, no tardarás en conocer a gente muy distinta, perteneciente a diversas culturas, y esto es algo de lo que adoro de la realización cinematográfica. El elenco de Monster Hunter proviene de otros mundos, otras culturas, de distintos países y necesita cooperar en aras de un bien mayor. Tengo la convicción de que, en estos tiempos tan divisionistas, esto es uno de los mejores mensajes que una película puede brindar. Hoy, cuando el mundo quiere cerrar las fronteras o censurar opiniones, Monster Hunter: la cacería comienza envía el mensaje de que el mundo puede ser un mejor lugar cuando gente como Tony Jaa, Milla Jovovich y T. I. Harris deciden cooperar en lugar de pelear.

¿Por qué decidió trabajar con la leyenda de las artes marciales Tony Jaa?

Necesitábamos que alguien estuviera al nivel de Milla (Jovovich), porque, en realidad, los dos son compañeros de boxeo. Creo que la gente se sorprenderá por el sentido del humor de Tony. Sabía que él tenía ganas de profundizar en la comedia y creo que Milla es también una comediante subestimada, y juntos irradian una química asombrosa. Ambos son guerreros tremendos, y esta combinación de acción y comedia no es sencilla, no hay muchos que puedan con la tarea.

Milla Jovovich pudo elegir sus propias armas. ¿El resto del elenco también?

Milla juega el videojuego, por ello supo elegir sus propias armas y su propia armadura, que son claves para el avatar en el juego. Pero en los casos de Tony y Ron (Perlman), yo mismo les di sus armas. A Ron le causaron un pequeño shock… es un hombre gigante, así que le dimos un hacha gigante. Al principio esto le pareció bien, pero poco después incendiamos su arma y esto le dificultó las cosas. A Tony Jaa le creamos una espada enorme y me pregunté si sería capaz de manejarla, pero apenas la empuñó hizo una demostración espectacular.