Pierce Brosnan extraña el tono humorístico de los filmes de James Bond

BANG Showbiz

Cuando Daniel Craig se puso al frente de las películas de James Bond en el papel protagonista, la franquicia apostó por abrazar un estilo más realista en la medida de lo posible y hacerle un lavado de cara al espía británico, que ya no era el mismo seductor vestido de punta en blanco y sin escrúpulos de entregas anteriores.

La nueva fórmula consiguió conquistar al público y convertir al actor en un 007 que los productores no están dispuestos a dejar escapar tan fácilmente -se rumora que de cara a la próxima entrega le ofrecieron un cheque en blanco con tal de que aceptar enfundarse el esmoquin una vez más-, pero no todo el mundo ha quedado convencido ante el giro que ha dado la historia. (Le puede interesar: “James Bond es bastante aburridor”: Pierce Brosnan)



Pierce Brosnan, el predecesor de Craig, extraña aquel toque entre cómico e irónico que caracterizó durante décadas a Bond y al que él mismo se mantuvo fiel cuando le llegó su turno.



"Ya no queda nada de humor. En mi época, tenías que dejarle claro a la audiencia que era todo una fantástica broma. ¿Qué se supone que hacía yo entonces, saltando de una motocicleta a un avión? Era completamente ridículo, sí, pero para mí esa era la clave, saberlo y aceptarlo. Eso es lo que yo había visto cuando era pequeño, Sean (Connery) lo hizo, y Roger (Moore) también, de una forma excelente", aseguró en una entrevista a la revista The Rake. (También, Se incendia la casa de Pierce Brosnan en Malibú)



Al intérprete irlandés no se le escapa que, tras su salida, al espía al servicio de Su Majestad la Reina le había llegado el momento de renovarse o morir en vista de que una nueva generación de agentes secretos encabezados por Jason Bourne, tan letales como encantadores, habían aterrizado en la cartelera dispuestos a acabar con su reinado.



"Era consciente de que se había producido un cambio, aunque no sabía que yo mismo contribuiría a él una vez se acabara mi contrato. Sabía que tendrían que hacer cambios", comentó, al mismo tiempo que reconoce que al menos supieron mantener algunas de las señas de identidad del personaje. "Tenían una gran competencia, pero han logrado no acabar reinventando por completo la historia. En su lugar le han dado un giro para aportarle más dinamismo y músculo".