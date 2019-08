¿Por qué Amanda Seyfried rechazó ser Gamora en "Guardianes de la Galaxia"?

-Agencia Europa Press

La actriz, que está promocionando su nueva película "The Art of Racing in the Rain", reveló en una reciente entrevista que tuvo la oportunidad de formar parte del cada vez más grande y rentable Universo Marvel.

La actriz Amanda Seyfried estuvo muy cerca de tener uno de los papeles principales del Universo Marvel. En un principio, el estudio le ofreció uno de los personajes principales de Guardianes de la Galaxia, presumiblemente Gamora, pero decidió rechazarlo. ¿Por qué?

La actriz, que está promocionando su nueva película The Art of Racing in the Rain, reveló en una reciente entrevista que tuvo la oportunidad de formar parte del cada vez más grande y rentable Universo Marvel. La irascible Gamora, que finalmente acabó siendo interpretada por Zoe Saldana, era la primera opción. Y aunque no se arrepiente, Seyfried explicó sus motivos.

"Rechacé un papel de superhéroe una vez y desde entonces no me responden las llamadas", bromeó la actriz de Mamma Mia. "Y fue un gran error. Pero no me arrepiento porque no quería ser verde seis meses de cada año", añadió en una clara referencia a Gamora.

"Cuentan historias hermosas a través de los superhéroes, y mi hija ahora está realmente obsesionada con ellos. Una parte de mi desea haberlo hecho, pero otra parte está como 'tenías una vida que vivir'. Y no creo que hubiera sido feliz", sentenció.

Aunque en ningún momento deja claro que se trata de Guardianes de la Galaxia, pocos personajes principales del Universo Marvel son verdes, al menos que no estén hechos por CGI. Finalmente, el papel fue para Zoe Saldana, que brindó una gran interpretación de Gamora hasta su aciago destino en Vengadores: Infinity War y luego en Endgame.

Aunque participar en el Universo Marvel es un gran paso para un actor, Seyfried tiene razón en una cosa. Firmar por el UCM es un compromiso a tiempo completo que, en algunos casos, puede durar hasta 10 años. Porque, como diría el bueno de tío Ben, "un gran poder conlleva una gran responsabilidad".