Premios Macondo 2017: esta es la lista de nominados

Redacción cine

Las películas "Pariente" y "X500" parten como favoritas en la gala de los Premios Macondo que se realizará el próximo 14 de diciembre en el Teatro Faenza de Bogotá.

La lista de las producciones nominadas a la ceremonia que reconoce lo mejor del cine nacional del último año fue dada a conocer este martes por la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas (Acacc), y se destacan los trabajos de los directores Juan Andrés Arango, Felipe Guerrero, Juan Sebastián Mesa y Iván Gaona, cuya película "Pariente" fue postulada por Colombia para el premio Óscar 2018. (Leer Colombia y 91 países quieren participar en los Óscar 2018).

Otro dato interesante es que las óperas primas "Los Nadie" y "Oscuro Animal" acumulan seis nominaciones.

Por otro lado, la Acacc programó un recorrido por diversos lugares de Colombia para que el público pueda disfrutar proyecciones gratuitas de algunas de las 27 producciones que se posturaron este 2017 al Macondo. La programación del ciclo #RumboALosMacondo se puede consultar más abajo.

Lista de nominados

Mejor película

X500

Pariente

Los Nadie

Oscuro Animal

Mejor dirección

Juan Andrés Arango por "X500"

Iván D, Gaona por "Pariente"

Carlos Osuna por "Sin mover los labios"

Juan Sebastián Mesa por "Los Nadie"

Mejor actriz principal

Verónica Orozco - El caso Watson

Angélica Blandón - Fragmentos de Amor

María Angélica Puerta - Los Nadie

Luisa Vides - Oscuro Animal

Mejor película documental

Jericó, el infinito vuelo de los días

Noche herida

Home, el país de la ilusión

Ati y Mindhiwa

Mejor actor principal

Bernardo Garnica - X500

Luis Fernando Hoyos - El caso Watson

Alejandro Aguilar – Empeliculados

Manuel Sarmiento - Destinos

Mejor cortometraje

7ún3l - Klych López

Genaro - Jesús Reyes, Andrés Porras

Edén - Andrés Ramírez Pulido

Madre - Simón Mesa Soto

Mejor guion

Juan Andrés Arango - X500

Iván D. Gaona – Pariente

Carlos Osuna, Juan Mauricio Ruiz - Sin mover los Labios

Juan Sebastián Mesa - Los Nadie

Mejor actriz de reparto

Verónica Carvajal – Oscuro Animal

Marcela Valencia – Pasos de Héroe

Marcela Benjumea – Sin mover los labios

Jennifer Arenas – Destinos

Mejor actor de reparto

Carlos Hurtado - El caso Watson

Manuel José Chávez - La Luciérnaga

Álvaro Bayona - Sin mover los labios

Diego Ramírez Hoyos - Destinos

Mejor vestuario

Camilo Barreto – Pariente

Diana Oliva Basante - Sin Mover los labios

Carolina Serna - Pasos de héroe

Camilo Barreto, Erika Dergal. Marylin Garceau - X500

Mejor maquillaje

Lina Cadavid, Priscila de Villalobos, Pamela Wardem - X500

Ernestina Arévalo - El caso Watson

Jessica Suárez, Sofía Ferreira – Sin mover los labios

Michelle Cervera – Un caballo llamado elefante

Mejor música original

Un caballo llamado elefante – Camilo Sanabria

Pariente – Edson Velandia

Chamán, el último guerrero – Gustavo Parra

Keyla – Daniel Velasco

Mejor dirección de arte

Carmen Gómez - Keyla

Juan David Bernal – Pariente

Juan David Bernal - Sin Mover los labios

Marcela Gómez - Oscuro Animal

Mejor dirección de fotografía

Nicolás Canniccioni – X500

Andrés Gutiérrez – Huellas

Juan Camilo Paredes – Pariente

Eduardo Ramírez – Destinos

Mejor montaje

Felipe Guerrero - X500

Andrés Porras – Pariente

Isabel Otalvaro - Los Nadie

Eliane D. Katz - Oscuro Animal

Mejor diseño sonoro

José Jarro Flores, Daniel Garcés – Pariente

Miller Castro, Daniel Vásquez – Eso que llaman amor

Alejandra Escobar, Daniel Vásquez - Los Nadie

Cesar Salazar, Roberta Ainstein - Oscuro Animal



Programación #RumboALosMacondo

Bogotá

30 de noviembre: 3:30 p.m. Eso que llaman Amor - Potocine - Calle 81 Sur # 2A-81

1 de diciembre: 2:00 p.m. Fragmentos de Amor – Auditorio Porfirio Barba Jacob

1 de diciembre: 4:00 p.m. Los Nadie – Auditorio Porfirio Barba Jacob

1 de diciembre: 7:00 p.m. Chamán, el último guerrero – Calle 12c #3-50

2 de diciembre: Los Asombrosos días de Guillermino – Potocine - Calle 81 Sur # 2A-81

2 de diciembre: 4:00 p.m. Ati y Mindhiwa – Auditorio Porfirio Barba Jacob

2 de diciembre: 4:00 p.m. Sin mover los labios – Centro de educación Chipacuy

3 de diciembre: 4:00 p.m. Pariente – Auditorio Porfirio Barba Jacob

4 de diciembre: 2:00 p.m. Chamán, el último guerrero – Auditorio Porfirio Barba Jacob

4 de diciembre: 4:00 p.m. Eso que llaman Amor – Auditorio Porfirio Barba Jacob

7 de diciembre: 3:30 p.m. Pasos de héroe – Potocine - Calle 81 Sur # 2A-81

9 de diciembre: 2:30 p.m. 4:30 p.m. Pariente – Potocine - Calle 81 Sur # 2A-81

9 de diciembre: 6:00 p.m. Jericó, el infinito vuelo de los días – Centro de educación Chipacuy

Barranquilla

2 de diciembre: 2:30 p.m. Un caballo llamado elefante – Cinemateca del Caribe

3 de diciembre: 2:30 p.m. Pasos de héroe – Cinemateca del Caribe

8 de diciembre: 2:30 p.m. Los Oriyinales – Cinemateca del Caribe

9 de diciembre: 2:30 p.m. Empeliculados – Cinemateca del Caribe

10 de diciembre: 2:30 p.m. Operación Piroberta – Cinemateca del Caribe

Pasto

4 de diciembre: 6:00 p.m. Un caballo llamado elefante – Sala de Teatro la Guadua

4 de diciembre: 8:00 p.m. Los Nadie – Sala de Teatro la Guadua

5 de diciembre: 6:00 p.m. Pasos de héroe – Sala de Teatro la Guadua

5 de diciembre: 8:00 p.m. Ati y Mindhiwa – Sala de Teatro la Guadua

6 de diciembre: 6:00 p.m. Chamán, el último Guerrero – Sala de Teatro la Guadua

11 de diciembre: 6:00 p.m. Sin mover los labios – Sala de Teatro la Guadua

11 de diciembre: 8:00 p.m. Noche herida – Sala de Teatro la Guadua

12 de diciembre: 6:00 p.m. X500 – Sala de Teatro la Guadua

12 de diciembre: 8:00 p.m. Mamá – Sala de Teatro la Guadua

Arauca

4 de diciembre: 6:00 p.m. Pariente – Auditorio Trino Torres

5 de diciembre: 6:00 p.m. Empeliculados – Auditorio Trino Torres

7 de diciembre: 3:00 p.m. X500 – Salón Comunal Filipinas

9 de diciembre: 5:00 p.m. Fragmentos de amor – Auditorio Casa de la Cultura

10 de diciembre: 5:00 p.m. La Luciérnaga – Auditorio Cámara y Comercio

11 de diciembre: 5:00 p.m. X500 – Auditorio Cootransarare

12 de diciembre: 6:00 p.m. Pariente – Auditorio Cámara y Comercio

Quindío

28 de noviembre: 6:15 p.m. Noche herida – Universidad del Quindío

29 de noviembre: 6:15 p.m. Jericó, el Infinito vuelo de los días – Cine Club Galemba, Parque Sucre Armenia

30 de noviembre: 6:15 p.m. Pariente – Escuela Contacto Armenia

30 de noviembre: 7:00 p.m. Pasos de héroe - Casa Cultural, Genova

1 de diciembre: 5:00 p.m. Un caballo llamado elefante - Casa Cultural, Génova

Cali

2 de diciembre: 4:00 p.m. X500- Cine Foro Andrés Caicedo

4 de diciembre: 6:30 p.m. Eso que llaman Amor - Cine Foro Andrés Caicedo

4 de diciembre: 5:00 p.m. Una Mujer - Videoteca- Secretaría de Cultura de Cali

5 de diciembre: 11:00 a.m. Jericó, el infinito vuelo de los días - Cine Foro Andrés Caicedo

5 de diciembre: 2:00 p.m. Un caballo llamado elefante - Cine Foro Andrés Caicedo

5 de diciembre: 3:30 p.m. Fragmentos de amor - Cine Foro Andrés Caicedo

5 de diciembre: 5:40 p.m. Home, el país de la ilusión - Cine Foro Andrés Caicedo

5 de diciembre: 7:15 p.m. Destinos - Cine Foro Andrés Caicedo.

5 de diciembre: 5:00 p.m. Noche herida - Videoteca- secretaria de Cultura de Cali

6 de diciembre: 11:00 a.m. Los Nadie - Cine Foro Andrés Caicedo

6 de diciembre: 2:00 p.m. Pasos de Héroe - Cine Foro Andrés Caicedo

6 de diciembre: 3:40 p.m. Ati y Mindhiwa - Cine Foro Andrés Caicedo

6 de diciembre: 5:00 p.m. Pariente - Cine Foro Andrés Caicedo

6 de diciembre: 7:00 p.m. Chamán, El ultimo guerrero - Cine Foro Andrés Caicedo

6 de diciembre: 5:00 p.m. Hombres solos - Videoteca- Secretaría de Cultura de Cali

8 de diciembre: 3:00 p.m. La Luciernaga - Cine Foro Andrés Caicedo.

8 de diciembre: 4:30 p.m. Los Oriyinales - Cine Foro Andrés Caicedo.

8 de diciembre: 6:00 p.m. Jerico, el infinito vuelo de los días - Cine Foro Andrés Caicedo

8 de diciembre: 7:20 p.m. Eso que llaman amor - Cine Foro Andrés Caicedo

7 de diciembre: 5:00 p.m. Empeliculados - Videoteca- Secretaría de Cultura de Cali

9 de diciembre: 11:00 a.m. X500 - Cine Foro Andrés Caicedo

9 de diciembre: 2:00 p.m. Sin mover los labios - Cine Foro Andrés Caicedo

9 de diciembre: 3:40 p.m. Los asombrosos días de Guillermino - Cine Foro Andrés Caicedo

9 de diciembre: 5:00 p.m. Mamá - Cine Foro Andrés Caicedo

Cúcuta

1 de diciembre: 7:00 p.m. Fragmentos de Amor - Auditorio E. Cote Lamus

4 de diciembre: 7:00 p.m. Operación Piroberta - Auditorio E. Cote Lamus

5 de diciembre: 7:00 p.m. Pariente - Auditorio E. Cote Lamus

5 de diciembre: 9.00 p.m. Pasos de Héroe - Auditorio E. Cote Lamus

11 de diciembre: 7:00 p.m. Empeliculados - Auditorio E. Cote Lamus

12 de diciembre: 7:00 p.m. Los Oriyinales - Auditorio E. Cote Lamus

Nemocón

1 de diciembre: 4:00 p.m. Un caballo llamado elefante

Quibdó

6 de diciembre: 10:00 a.m. Athi y Mindhiwa – Auditorio UTCH sede Quibdó

6 de diciembre: 11:00 a.m. Chamán, el último guerrero – UTCH sede Istmina

6 de diciembre: 5:00 p.m. Pasos de Héroe – Auditorio UTCH sede Quibdó

6 de diciembre: 6:00 p.m. La Luciérnaga – UTCH sede Istmina

7 de diciembre: 10:00 a.m. Chamán, el último guerrero – UTCH sede Quibdó

7 de diciembre: 4:00 p.m. La Luciérnaga – Plazoleta UTCH sede Quibdó

7 de diciembre: 5:30 p.m. Los Oriyinales – Plazoleta UTCH sede Quibdó

8 de diciembre: 10:00 a.m. Operación Piroberta – Auditorio UTCH sede Quibdó

8 de diciembre: 3:00 p.m. Los asombrosos días de Guillermino - Auditorio UTCH sede Quibdó

8 de diciembre: 5:30 p.m. Los Oriyinales – UTCH sede Istmina

9 de diciembre: 10:00 a.m. Sin mover los labios – UTCH sede Quibdó

9 de diciembre: 11:00 a.m. Operación Piroberta - UTCH sede Istmina

9 de diciembre: 3:00 p.m. Una mujer - Plazoleta UTCH sede Quibdó

9 de diciembre: 5:00 p.m. Los asombrosos días de Guillermino - UTCH sede Istmina

11 de diciembre: 10:00 a.m. X500 - Auditorio UTCH sede Quibdó

11 de diciembre: 3:00 p.m. Noche Herida - Plazoleta UTCH sede Quibdó

11 de diciembre: 6:00 p.m. Una mujer - UTCH sede Istmina

12 de diciembre: 10:00 a.m. X500 - UTCH sede Istmina

12 de diciembre: 3:00 p.m. Un caballo llamado elefante - Plazoleta UTCH sede Quibdó

12 de diciembre: 6:00 p.m. Noche herida - UTCH sede Istmina

12 de diciembre: 6:00 p.m. Fragmentos de amor - Plazoleta UTCH sede Quibdó.